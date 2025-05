"Ninguém está mais construindo shopping no Brasil", diz JCPM

Um nome proeminente do varejo nordestino (e, claro, nacional), João Carlos Paes Mendonça mantém a energia de um garoto, aos 86 anos. Recebendo um grupo de jornalistas, em Recife, para um almoço em celebração aos 90 anos do Grupo JCPM - que nasceu de uma pequena mercearia criada no interior de Sergipe pelo seu pai, Pedro Paes Mendonça - o empresário segue esbanjando características que marcam sua longeva carreira: humildade e sagacidade.

Em uma rápida conversa com os convidados, dentre os quais esta Coluna, seu João Carlos disparou, sem muito esforço, pelo menos cinco frases impactantes, algo raro em tempos de declarações genéricas no mundo empresarial.

"Shopping é um negócio difícil"

Criador da rede de supermercados BomPreço, marca ainda enraizada no imaginário dos consumidores, ele diz que "shopping é um negócio difícil", porque “o lojista acha que o aluguel é alto e nós achamos que é baixo".

Cauteloso ao falar do segmento de shopping centers, o executivo, rodeado dos netos que fazem parte da gestão do Grupo (João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo), afirma que “ninguém está fazendo shopping” no Brasil no momento, diante do cenário de incertezas domésticas e internacionais e taxa de juros nas alturas.

Legenda: João Carlos Paes Mendonça, em conversa com jornalistas de Fortaleza e Salvador Foto: Larissa Barreto

O empresário pontua que as grandes companhias estão em stand-by em razão dos altos custos de construção e do baixo retorno sobre os investimentos.

“É muito dinheiro para fazer um shopping”, diz seu João Carlos.

Investimentos e avanços

Apesar da austeridade, a JCPM está investindo R$ 70 milhões em uma nova torre comercial no complexo do Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu. Será o segundo edifício empresarial no local. Em Pernambuco, a novidade é um condomínio de altíssimo padrão chamado de Praia de Guadalupe.

A companhia também investe em avanços tecnológicos para facilitar a vida dos clientes, como estacionamentos inteligentes nos shoppings.

No RioMar Kennedy, o desafio é atingir ocupação plena, mas, como diz JCPM, o crescimento precisa ser "com os pés no chão".

O conglomerado possui 11 shopping centers no Nordeste, tendo acumulado mais de R$ 5,6 bilhões em investimentos nos últimos 20 anos, com 1,5 milhão de metros quadrados construídos.

O jornalista viajou a Recife a convite da JCPM