Atacante ex-Fortaleza garante classificação do Dibba Al Fujairah na Copa dos Emirados

O atacante Wesley Braga, ex-Fortaleza, foi peça-chave na vitória do Dibba Al Fujairah sobre o Al Hamriah por 2 a 1, em partida válida pela Copa do Presidente dos Emirados. Com uma atuação decisiva, Wesley deu a assistência para o primeiro gol da equipe e marcou o gol da classificação, garantindo o avanço do Dibba para a próxima fase da competição.

Após o confronto, Wesley não escondeu a alegria pela performance e ressaltou a importância do resultado para a equipe:

"Muito feliz por poder ajudar a minha equipe a conquistar a vitória e avançar de fase na Copa. Nós sabíamos que seria um jogo difícil, com muita tensão, porque é jogo único e qualquer erro seria fatal e poderia nos tirar essa chance de avançar. Só agradecer a Deus por poder marcar e conseguir a classificação".

Importância

Wesley acumula três participações em gols nos últimos dois jogos, reafirmando seu papel fundamental na campanha do Dibba Al Fujairah. Agora, o time se prepara para enfrentar o Hatta Club na próxima fase da Copa do Presidente, um desafio que o atacante já projeta com otimismo e foco.

"Agora avançamos e vamos enfrentar uma equipe da Pro League, sabemos que não será fácil, mas temos uma equipe forte e experiente, e temos que pensar em classificação. Vamos passo a passo, sempre olhando o próximo jogo como o mais importante, mas com o objetivo de conquistar o título, temos que pensar grande", completou Wesley.

Passagem pelo Leão

O atleta chegou ao Pici, de forma definitiva no meio da temporada 2022. De início, treinou junto ao elenco sub-23 do Tricolor, no grupo de apoio. O desempenho agradou à comissão técnica e o atacante chegou a trabalhar com elenco principal na temporada 2023.

Revelado pelo Santa Cruz do Rio Grande do Sul, ele se destacou jogando pelo Al-Nasr, time dos Emirados Árabes Unidos, na temporada de 2021. No período, entrou em campo em 13 oportunidades e deu duas assistências. Também teve passagem pelo Gulf Heroes, do mesmo país.

Em 2022, Wesley atuou pelo Dnipro-1, da Ucrânia, mas não chegou a entrar em campo pelo clube.