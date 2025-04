Marcelo Paz fala após saídas de Alex Santiago e Bruno Costa e anuncia mudanças no Fortaleza

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, se pronunciou nesta sexta-feira (4) após as saídas de Alex Santiago e Bruno Costa do departamento de futebol do clube. O dirigente aproveitou a oportunidade para anunciar mudanças, como o fato dele ‘estar cada vez mais dentro do departamento de futebol’, o que já teria sido comunicado ao técnico Vojvoda.

“Marcelo Paz vai estar cada vez mais dentro do departamento de futebol. Essa é a medida inicial. Esse é o primeiro passo. Já comunicamos isso ao Vojvoda, já comunicamos isso aos jogadores. O futebol do Fortaleza está todo ciente. Estarei ainda mais presente, ainda mais próximo, ainda mais dentro”, disse Marcelo Paz em vídeo.

Paz também admitiu a possibilidade do Fortaleza contratar mais uma profissional para integrar o departamento de futebol do clube. Bruno Costa havia sido contratado para o início da temporada 2024 e permaneceu por 16 meses no Tricolor do Pici.

“Vamos avaliar com muita calma a necessidade da contratação de mais algum profissional para esse departamento. Alguém que possa vir agregar, somar, encaixar dentro da forma como se trabalha o Fortaleza, que tem tido sucesso nos últimos anos”, explicou Paz.

Estamos passando por uma turbulência, bem verdade, reconhecemos isso, mas temos a capacidade de reerguer. [...] Então, com muita calma, confie no trabalho, confie no que está sendo feito, que certamente a gente vai fazer um grande ano, sobretudo com o apoio do torcedor, que é quem move, que é quem faz esse clube acontecer sempre, historicamente. E nesse momento, eu tenho certeza que o torcedor vai estar junto. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Marcelo Paz utilizou o vídeo também para agradecer a Alex Santiago e Bruno Costa pelos serviços prestados ao Fortaleza, classificando-os como “pessoas que a gente torce aí pelo sucesso pessoal e profissional na sequência de suas vidas”.