Após a saída de Alex Santiago, oficializada na manhã desta quinta-feira (3), o Fortaleza pode passar por mais mudanças na cúpula do Departamento de Futebol. O Diário do Nordeste apurou que outro nome que está em xeque é o do executivo Bruno Costa, que não tem permanência garantida no Pici.

Membros da diretoria executiva do Fortaleza se reunirão na tarde desta quinta-feira com os membros do Conselho de Administração, órgão máximo de Administração da SAF do Fortaleza, além do CEO da SAF, Marcelo Paz.

O encontro será determinante para definição dos próximos passos na gestão de crise do Tricolor, incluindo avaliação do trabalho de Bruno e o debate sobre a possibilidade de saída do dirigente, que assim como Alex Santiago, também tem problemas de relacionamento interno com outras pessoas do clube.

Bruno Costa foi contratado pelo Fortaleza em dezembro de 2023 com contrato de três anos, para assumir o cargo que anteriormente era ocupado por Sérgio Papellin. Antes, ele trabalhava na MLS, Liga dos Estados Unidos. No Fluminense e no Figueirense, ele foi diretor das categorias de base.