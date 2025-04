Marcelo Paz lamenta derrota do Fortaleza para Racing: 'destacar o esforço dos nossos jogadores'

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, se manifestou nas redes sociais após a derrota do time cearense por 3 a 0 para o Racing-ARG, nesta terça-feira (1º), na Arena Castelão, pela estreia na Libertadores de 2025. O dirigente reconheceu a superioridade do adversário, mas destacou o elenco pelo esforço.

"Estamos aqui na Arena Castelão logo depois do jogo, da estreia na Libertadores. Não foi o resultado que esperávamos, reconhecemos a superioridade do Racing-ARG nesse confronto, venceu de forma justa. Quero destacar o esforço dos nossos jogadores, que lutaram, brigaram, mas não foi a noite que sonhávamos, mas é apenas o 1º jogo da fase de grupos da Libertadores, vamos com certeza recuperar isso. Se a gente recordar de 2022, a gente também iniciou com uma derrota no Castelão e recuperamos, fizemos uma boa campanha. É agradecer aos 40 mil torcedores que vinham, que apoiaram, que incentivaram a equipe”, declarou em um trecho do pronunciamento através de vídeo.

Paz relembrou a campanha tricolor de 2022, quando estreou com derrota para o Colo-Colo-CHI por 2 a 1, na Arena Castelão, no que foi o 1º jogo do Fortaleza na história da Libertadores. Apesar disso, a equipe reagiu na competição e avançou às oitavas de final junto do River Plate-ARG, ficando à frente dos chilenos e do Alianza Lima-PER. Até agora, esse foi o melhor rendimento do Leão no torneio.

Deste modo, o CEO também pediu calma ao torcedor tricolor, apesar do resultado negativo. Além disso, ressaltou que o clube deve mudar o foco para a Série A, onde encara o Mirassol na 2ª rodada.

“Agora é focar no domingo contra o Mirassol, voltar à Série A, um jogo difícil, num campo que a gente nunca jogou, mas que uma possível vitória pode nos manter na liderança da Série A, então é ter serenidade, calma e tranquilidade, o futebol tem derrotas e vitórias. Tem de reconhecer quando o adversário é superior, mas com muita serenidade para saber que estamos vivos nessa competição (Libertadores). Tem cinco jogos pela frente e vamos dar o nosso melhor. É agradecer ao torcedor pelo carinho, vamos em frente juntos”, completou Paz.

Assim, o Fortaleza encerrou a 1ª rodada da Libertadores na lanterna do Grupo E, sem pontos. O Racing-ARG lidera com três, enquanto Atlético Bucaramanga-COL e Colo-Colo-CHI somam um, visto que empataram em 3 a 3. O próximo compromisso leonino é domingo (6), às 18h30, diante do Mirassol, em São Paulo, pelo Brasileirão. No torneio internacional, a equipe volta a campo na quinta (10), contra o Colo-Colo-CHI, às 21h, no estádio Monumental de Santiago.