Fortaleza x Racing-ARG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza estreia na Libertadores 2025 nesta terça-feira (1º), a partir das 21h30, na Arena Castelão. Pelo Grupo E, o Tricolor vai enfrentar o Racing-ARG de forma inédita, já que o confronto nunca aconteceu em outras ocasiões. A partida promete ser histórica, pela simbologia da participação do Leão na Liberta, como pela confiança do torcedor, após a vitória contra o Fluminense na estreia do Brasileirão. Para o jogo, já foram confirmadas mais de 33 mil pessoas para acompanhar a partida.

O Racing é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, sendo considerado um “carrasco” entre os brasileiros, já que nas duas competições, ele se sobressaiu diante do Cruzeiro e do Botafogo, respectivamente. Entretanto, não vem bem das pernas no Campeonato Argentino, ocupando o 10º lugar atualmente.

Em relação a retrospecto, as duas equipes nunca se enfrentaram. Por outro lado, o Tricolor nunca perdeu para equipes argentinas jogando em casa. Foram cinco partidas no total, com os seguintes resultados: Independiente (2x1), River Plate (1x1), Estudiantes (1x1), San Lorenzo (3x2), Boca Juniors (4x2) e Rosario Central (3x1).

COMO CHEGA O FORTALEZA

Embalado com a vitória contra o Fluminense no último sábado (29), o Fortaleza chega motivado para enfrentar o Racing, após passar quatro jogos sem conseguir vitórias. A atuação na estreia do Brasileirão chamou a atenção, pela diferença de comportamento do Tricolor, fator este que pode facilitar na formação dos onze titulares que Juan Pablo Vojvoda deve colocar em campo.

Foram inscritos os atletas do profissional e Sub-20, entre eles, Allanzinho e Deyverson, atacantes recém-chegados ao elenco. Por outro lado, Vojvoda tem três nomes que podem ficar de fora.

No último boletim médico divulgado pelo clube, o zagueiro Brítez seguia em tratamento de uma entorse do tornozelo esquerdo e o atacante Breno Lopes, que sofreu uma fratura no antebraço direito.

Durante o último jogo, o lateral-direito Tinga foi substituído por David Luiz, após sentir o músculo da perna direita e talvez não esteja relacionado. Ele voltava de lesão, com desconforto na panturrilha direita.

COMO CHEGA O RACING-ARG

O Racing chegou em Fortaleza no último domingo (30). Apesar dos títulos da Sul-Americana e Recopa, o Alviceleste vive uma temporada de oscilações. No Campeonato Argentino, é o 10º colocado no grupo A. Nas 11 partidas disputadas até aqui, o clube venceu quatro jogos, perdeu seis e teve um empate.

O Alviceleste tem um elenco com bons nomes, sendo o lateral-direito uruguaio Gastón Martirena considerado um dos grandes destaques. O atleta marcou contra três brasileiros na Sula de 2024: Athletico-PR, Corinthians e Cruzeiro, na final. Outros jogadores importantes são o volante Nardoni e o atacante Adrián “Maravilha” Martínez, artilheiro do time em 2025, com seis gols até o momento.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo streaming por assinatura Paramount+.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi, Diogo Barbosa; Pol Fernández, Martinez, Lucas Sasha; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Racing: Gabriel Arias, Di Césare, Sosa, García Basso e Martirena; Nardoni, Almendra e Rojas; Salas, Adrián Martínez e Vietto. Técnico: Gustavo Costas

FORTALEZA X RACING-ARG | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada da Copa Libertadores 2025 (Grupo E)

Local: Arena Castelão

Data: 01/04/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Juan Benítez-PAR

Assistente 1: Eduardo Cardozo-PAR

Assistente 2: Luis Onieva-PAR

VAR: Blas Romero-PAR