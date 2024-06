O convidado do FortalezaCast desta semana é o Executivo de Futebol do clube, Bruno Costa. No papo mediado por Marta Negreiros e João Bandeira Neto, o dirigente falou sobre o título da Copa do Nordeste, as críticas que recebeu no início do trabalho, bastidores e sobre a janela de meio de ano. Dá o play e acompanha com a gente!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO