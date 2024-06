Corinthians faz nova investida para contratação de Erick Pulga e admite pagar US$ 3 milhões de dólares

O Ceará recebeu uma nova investida do Corinthians pelo atacante Erick Pulga, artilheiro do Vovô em 2024. O Diário do Nordeste apurou que o jogador recebeu uma nova sondagem da equipe paulista, que tem interesse na sua contratação.

Segundo informações do jornalista André Hernan, o empresário do atleta, Paulo Pitombeira, chegou a se reunir com a diretoria corintiana. Nela, o Corinthians teria dito que estaria disposto a pagar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) para adquirir os direitos do ponta, de 23 anos.

Contudo, apesar da sondagem, nenhuma proposta oficial por parte do Corinthians foi feita, até o momento, pela contratação de Erick Pulga, que tem contrato com o Ceará até o final de dezembro de 2025. Pulga é peça fundamental no ataque do Ceará. O camisa 16 é o artilheiro do time na temporada. Ao todo, são dez gols marcados e duas assistências.