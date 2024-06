Árbitro registra xingamentos de Brítez e confusão nos vestiários contra o Cuiabá

O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, que apitou a goleada sofrida pelo Fortaleza diante o Cuiabá, por 5 a 0, detalhou na súmula o motivo das expulsões dos dois jogadores do Leão: Renato Kayzer e Brítez. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o atacante do Fortaleza e o técnico do Cuiabá, Petit, se desentenderam na beira do gramado e foram expulsos. Brítez foi expulso em seguida, por reclamação contra o árbitro.

“Expulsei o atleta de n°79 da equipe do Fortaleza, o Sr. Renato Kayzer de Souza, após, empurrar o técnico da equipe adversária que se encontrava na área técnica”, relatou o árbitro goiano na súmula.

“Após receber cartão amarelo por reclamação acintosa, o mesmo se dirigiu a mim batendo palma de maneira irônica, dizendo as seguintes palavras, 'você está de sacanagem, quer f**** com a gente'”, disse o árbitro após o zagueiro argentino continuar sua reclamação, o que resultou em sua expulsão.

Após receber o cartão vermelho, o zagueiro seguiu em direção ao árbitro, tendo que ser contido por seus companheiros. “Após, receber o cartão vermelho, o mesmo veio em minha direção com o dedo em riste proferindo as seguintes palavras, 'pode expulsar mesmo, filho da p***, vi***, vai tomar no c*', tendo que ser contido por seus companheiros de equipe. Informo ainda que senti ofendido a minha honra”, concluiu o árbitro.

TUMULTO FORA DOS GRAMADOS

Além das discussões e tumultos dentro de campo, o juiz da partida relatou na súmula do confronto um princípio de tumulto na zona mista enquanto os expulsos deixavam o gramado da Arena Pantanal.

“Informo que após a expulsão e respectiva saída de campo do treinador da equipe do Cuiabá EC, Sr. Amando Gonçalves Teixeira e dos atletas de nº 79 Sr. Renato Kayzer de Souza e nº 19 Sr. Emanuel Britez da equipe do Fortaleza EC, notamos que houve um princípio de tumulto na zona mista onde se encontravam o referido treinador e atletas citados, que logo que foi contido pelo policiamento do campo, não sendo possível identificarmos o ocorrido nesta área devido ao nosso posicionamento no campo”, escreveu na súmula.

Além desses ocorridos, o árbitro relatou uma abordagem fervorosa feita pelo executivo de futebol da equipe do Fortaleza, Marcelo Boeck, enquanto se dirigiam ao vestiário no intervalo da partida. Segundo ele, Boeck exigiu explicações ao juiz e afirmou que ele estava fazendo “cagadas no jogo”.

“Relato ainda que enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário no intervalo da partida, fomos surpreendidos no corredor de acesso ao vestiário pelo Sr. Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol da equipe do Fortaleza EC, que se dirigiu à equipe de arbitragem nos seguintes termos: 'por que vocês não quiseram passar aqui na nossa frente, em? Vai ficar só me olhando? Me responde! É porque vocês estão fazendo cagada no jogo, né?'. Informo que tais palavras foram dirigidas repetidas vezes e aos gritos pelo referido diretor”.