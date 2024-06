Expulsos, Renato Kayzer e Brítez desfalcam o Fortaleza contra o Grêmio na Série A

O zagueiro Brítez e o atacante Renato Kayzer, do Fortaleza, foram expulsos na goleada sofrida para o Cuiabá na noite deste domingo (16). As duas expulsões aconteceram após um desentendimento no final do primeiro tempo.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, o atacante do Fortaleza, Renato Kayzer, e o técnico do Cuiabá, Petit, se desentenderam na beira do gramado e foram expulsos. Brítez foi expulso em seguida, por reclamação contra o árbitro.

Sendo assim, Brítez e Kayzer serão desfalques para Juan Pablo Vojvoda no próximo compromisso do Fortaleza na Série A. Na quarta-feira (20), o Leão recebe o Grêmio na Arena Castelão, às 20h.