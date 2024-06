Quina de São João: veja quais são os números mais sorteados

O sorteio da Quina de São João 2024 acontece no próximo sábado (22). O vencedor ganhará o prêmio de aproximadamente R$ 220 milhões.

As apostas estão abertas desde o dia 20 de maio e uma das estratégias utilizadas pelos apostadores é colocar números que aparecem com mais frequência no volante da loteria. A seguir, confira quais são eles.

NÚMEROS MAIS SORTEADOS

Nos 13 concursos da Quina de São João realizados anteriormente, algumas dezenas apareceram com mais frequência.

Segundo o site E Investidor, o número 55 já foi sorteado quatro vezes. Já as dezenas 14, 15, 17, 26, 28, 36 e 79 apareceram em três sorteios.

Como apostar na Quina de São João

Para apostar na Quina de São João 2024, basta ir a qualquer casa lotérica do País ou por meio do app Loterias Caixa e no site Loterias Caixa, até as 19h do dia do sorteio, 22 de junho. A aposta custa R$ 2,50 para um jogo com 5 dezenas.

Para participar do sorteio, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Além disso, com a Surpresinha o apostador pode deixar para o sistema escolher os números. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.