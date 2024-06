Sede do Ceará aparece pichada horas antes do início da votação do estatuto

A sede do Ceará foi pichada na madrugada desta segunda-feira (17). Nas redes sociais, torcedores compartilharam imagens da pichação, que foi em tom de ameaça para os sócios-proprietários e conselheiros do clube. Nesta noite, acontece um Assembleia Geral para votação do Novo Estatuto do Ceará, com primeira chamada às 19 horas, na sede do clube, em Porangabussu. A votação, que inicialmente estava marcada para acontecer na última terça-feira (11), foi adiada após um pedido do clube.

Nas frases escritas nas paredes de Carlos de Alencar Pinto estão os dizerem: 'se não aprovar, vai morrer'. Após conhecimento do fato, o Presidente do Conselho Deliberativo, Herbert Santos, enviou um ofício para Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará pedindo apuração dos fatos.

"Foram registrados atos de vandalismo consistentes em pichações nas dependências do clube, o que configura um grave atentado contra o patrimônio do Ceará Sporting Club. Em virtude disso, solicitamos que seja instaurado um inquérito policial para identificar e responsabilizar os autores desses atos", diz o ofício. "Por fim, a Presidência do Conselho Deliberativo repudia veementemente tais atos de vandalismo e espera que os autores sejam devidamente identificados e punidos conforme a legislação vigente", finaliza

O presidente do clube, João Paulo Silva, ainda não se pronunciou sobre o caso.

ASSEMBLEIA GERAL

A assembleia tem o objetivo de votar a aprovação, ou não, do novo estatuto do clube. No novo conjunto de regras da instituição, que será votado pelos conselheiros, consta, principalmente, a participação do sócio-torcedor nas eleições do clube.

Membros do conselho deliberativo compareceram, na manhã do último sábado (8), à sede do clube para definir os ritos da votação do novo estatuto. Nela, os 61 membros do conselho presentes aprovaram, por unanimidade, como seria o funcionamento da votação.

PRINCIPAIS EMENDAS

Voto do sócio-torcedor

24 meses de adimplência para poder votar

30% de mulheres na diretoria executiva

Remuneração de diretores

Possibilidade de se tornar SAF

QUEM IRÁ VOTAR PARA APROVAR OU NÃO

Sócio-proprietário

Conselheiro do clube

RITOS DA VOTAÇÃO