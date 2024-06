Novo Estatuto do Ceará será votado nesta segunda-feira (17); veja principais pontos do texto

Quase uma semana após ter sido adiada, a Assembleia Geral para votação do Novo Estatuto do Ceará deve acontecer nesta segunda-feira (17), com primeira chamada às 19 horas, na sede do clube, em Porangabussu. A votação, que inicialmente estava marcada para acontecer na última terça-feira (11), foi adiada após um pedido do clube.

Contudo, devido uma decisão judicial, o presidente da Diretoria Executiva do Alvinegro, João Paulo Silva, convocou, novamente, o momento histórico do Vovô que, entre os principais pontos, deve definir a participação do sócio-torcedor nas eleições do clube.

O Diário do Nordeste fará tempo real a partida das 19h sobre a votação na sede do Ceará.



ASSEMBLEIA GERAL

A assembleia tem o objetivo de votar a aprovação, ou não, do novo estatuto do clube. No novo conjunto de regras da instituição, que será votado pelos conselheiros, consta, principalmente, a participação do sócio-torcedor nas eleições do clube.

Membros do conselho deliberativo compareceram, na manhã do último sábado (8), à sede do clube para definir os ritos da votação do novo estatuto. Nela, os 61 membros do conselho presentes aprovaram, por unanimidade, como seria o funcionamento da votação.

PRINCIPAIS EMENDAS

Voto do sócio-torcedor

24 meses de adimplência para poder votar

30% de mulheres na diretoria executiva

Remuneração de diretores

Possibilidade de se tornar SAF

QUEM IRÁ VOTAR PARA APROVAR OU NÃO

Sócio-proprietário

Conselheiro do clube

RITOS DA VOTAÇÃO

Votação nominal

Torcedores podem assistir

Aprovação com maioria simples

VEJA NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO CEARÁ

Prezados Conselheiros e Associados Proprietários, em cumprimento à decisão do Sr. Desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, a Diretoria Executiva decidiu realizar Assembleia Geral Extraordinária de natureza administrativa para votação do novo estatuto na segunda-feira (17/06/2024), com primeira chamada às 19:00h e segunda chamada às 19:30h, mantendo-se as demais orientações. Reafirmamos o compromisso de garantir segurança, conforto e um evento tranquilo para todos!

Atenciosamente,

João Paulo Silva

Presidente da Diretoria Executiva do Ceará Sporting Club.