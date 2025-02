Copa do Nordeste tem 5ª rodada detalhada com Clássico das Cores e jogo do Ceará; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025, que ocorre após os festejos de Carnaval, já na próxima semana. Dentre os confrontos há o Clássico das Cores e também a partida de Ceará x América-RN na Arena Castelão.

Na quarta-feira (5), o Fortaleza encara o Ferroviário na Arena Castelão, às 19h. Na quinta (6), no mesmo estádio e horário, é a vez do Ceará entrar em campo para o embate contra o América-RN.

Os jogos são realizados após os confrontos de ida das semifinais do Campeonato Cearense. No sábado (1º) haverá um novo Clássico da Paz, às 16h30, na Arena Castelão. No dia seguinte, domingo (2), o Ceará encara o Maracanã, às 17h, também no Gigante da Boa Vista, no mata-mata.

Pela tabela de classificação do Nordestão, o time leonino é o 3º colocado do Grupo A, com seis pontos, com o Tubarão da Barra em 5º, com quatro. O Ceará surge em 4º do Grupo B, com quatro.

5ª rodada da Copa do Nordeste de 2025

Quarta-feira (5)

Fortaleza x Ferroviário | Arena Castelão, às 19h

Moto Club x Sousa | Castelão/MA, às 19h

Vitória-BA x Altos-PI | Barradão, às 21h30

Sport x CRB | Ilha do Retiro, às 21h30

Quinta-feira (6)

Ceará x América-RN | Arena Castelão, às 19h

Sampaio Corrêa x Náutico | Castelão/MA, às 19h

Juazeirense x CSA | Adautão, às 21h30

Sem data definida