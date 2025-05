Torcida do Colo-Colo faz foguetório na Beira-Mar antes de jogo com Fortaleza; veja vídeo

Um grupo de torcedores do Colo-Colo fez um foguetório na avenida Beira-Mar, em Fortaleza (CE), na noite da última segunda-feira (5), véspera do jogo contra o Fortaleza, pela quarta rodada da fase de grupos da Taça Libertadores 2025.

Mais cedo, um torcedor do Colo-Colo havia sido preso após furtar uma caixa de fogos em loja na avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. Segundo o dono do empreendimento, o item furtado continha um show pirotécnico de três minutos, no valor de R$ 3,9 mil.

A presença de torcedores do Colo-Colo em Fortaleza tem sido tema de debate nos últimos dias. O time foi punido pela Conmebol com a “obrigação de disputar os próximos cinco jogos como visitante (em competições da Conmebol) sem a presença de torcedores.”

Apesar disso, torcedores chilenos foram vistos em lojas oficiais do time cearense, na busca por ingressos para a partida. A diretoria do Fortaleza emitiu um comunicado, no sábado (3), reforçando que não venderia ingressos para a torcida do Colo-Colo.

O clube se reuniu na tarde da última segunda-feira (5), para uma reunião emergencial de segurança com integrantes da Conmebol, Polícia Militar e diretoria do time chileno para providências sobre a questão dos ingressos.

Após a reunião, o clube esclareceu que, apesar da proibição da torcida visitante após punição da Conmebol ao Colo Colo, o Fortaleza não pode deixar de comercializar ingressos para quem quer que seja apenas pelo fato de o torcedor ser de outra nacionalidade.

Nenhum torcedor chileno poderá entrar no estádio uniformizado, ou com qualquer adorno que caracterize o time chileno, ou mesmo se manifestar como torcida visitante. Se alguma destas situações acontecer, o torcedor será retirado pela Polícia Militar.