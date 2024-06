Presidente do Ceará não reconhece convocação de assembleia sobre voto de sócio e causa polêmica

Após princípio de confusão, a reunião para definir os ritos da Assembleia Geral, sobre a votação da mudança de estatuto do Ceará, marcada para a manhã deste sábado (8), teve autorização para entrada dos torcedores. A votação, entre outros pontos, pode definir a participação do sócio-torcedor no processo de escolha do presidente do clube no fim do ano.

A princípio, o presidente da Diretoria Executiva do clube, João Paulo Silva, divulgou documento afirmando que os portões da sede do Ceará, em Porangabuçu, não seriam abertos, pois a assembleia teria sido convocada de maneira irregular pelo presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Gonçalves.

Argumentos da Diretoria Executiva

O mandatário recebeu apoio de um grupo de mais de 80 conselheiros, incluindo o ex-presidente Robinson de Castro, que manifestou, em carta aberta, que o "atual presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club vem usurpando seus poderes, agindo de maneira unilateral, descumprindo o Estatuto do clube, chegando até mesmo a colocar em risco a segurança dos conselheiros".

Então, através de comunicado, o presidente João Paulo, responsável pela gestão patrimonial das instalações do clube, reitera que "a convocação, feita pelo presidente do Conselho, não atendeu a nenhum dos procedimentos de segurança do clube, e em uma data em que não há expediente no clube".

Com apoio de Evandro Leitão, conselheiros protestam

Em resposta, um grupo de mais de 100 conselheiros, incluindo os ex-presidentes Evandro Leitão e Alexandre Frota, assinou carta aberta em favor do presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Santos, manifestando "solidariedade e apoio frente aos ataques públicos que vem sofrendo por parte dos membros e defensores da atual diretoria executiva do clube".

Na nota, os conselheiros ressaltam decisão judicial em que "a Excelentíssima Juíza Antonia Dilce Rodrigues Feijão, no processo nº 0240360-11.2024.8.06.001, já se manifestou claramente sobre a legalidade de suas ações", destacando que não identificou qualquer violação ao Estatuto Social do Ceará.

*Matéria em atualização.