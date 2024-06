'Sócio quer votar': sob gritos da torcida, conselho do Ceará define ritos de assembleia histórica

Um dia movimentado e polêmico marcou o sábado (8) do Ceará Sporting Club. Em meio a comunicados de contestação de parte de conselheiros e do presidente João Paulo Silva, 61 outros membros do conselho deliberativo alvinegro e sócios-proprietários compareceram à sede do clube para definir os ritos da Assembleia Geral da próxima terça (11), que pode definir a inédita participação do sócio-torcedor nas futuras escolhas de presidente do Vovô e a mudança do estatuto da instituição.

Legenda: Torcedores do Ceará ocuparam arquibancadas do ginásio do clube, em Porangabuçu Foto: Hugo Eduardo (SVM)

A votação contou com a presença de dezenas de torcedores, que esperaram longo tempo do lado de fora das dependências do clube. Em primeiro momento, o comunicado do presidente João Paulo Silva foi claro que 'não haveria expediente' no Ceará neste sábado (8), portanto as dependências não seriam abertas.

Torcedor se irrita do lado do fora

Com portões fechados, torcedores se irritaram e protestaram contra o grupo que atualmente comanda o Alvinegro.

Após intervenção dos conselheiros presentes para a votação, a entrada dos torcedores foi liberada e eles ocuparam as arquibancadas do ginásio do clube. Lá, entoaram gritos como 'sócio quer votar'.

Legenda: Torcedores do Ceará compareceram em peso à reunião que pode definir assembleia geral do clube e possível inclusão do sócio-torcedor com votante na escolha do presidente Foto: Hugo Eduardo

Mesmo com o não reconhecimento da votação deste sábado por parte do presidente João Paulo Silva, o presidente do conselho deliberativo do clube, Herbet Santos, iniciou a votação e lá foram deliberadas as seguintes regras:

Veja os ritos definidos de Assembleia Geral do Ceará

Votação nominal aberta de conselheiros e sócios proprietários

Que o estilo de votação sirva como padrão para aprovação do estatuto (nominal e aberta)

Presença da imprensa assegurada

Presença da torcida na votação

Aprovação com maioria simples

Horário de início após as 19h

Que o presidente João Paulo seja retificado com as liberações e retifique tudo que foi aprovado

Briga deve parar na Justiça

Com o não reconhecimento da votação deste sábado por parte do presidente João Paulo Silva e de parte dos conselheiros do clube, há uma expectativa que os ritos hoje definidos sejam objeto de disputa judicial até terça-feira (11), data marcada para realização da Assembleia Geral.