Ceará confirma lesões de Lucas Mugni e Matheus Bahia, desfalques contra o Juventude

O meia-atacante Lucas Mugni e o lateral-esquerdo Matheus Bahia sofreram lesões e entraram no departamento médico do Ceará, confirmou o clube na tarde deste sábado (12), antes da partida contra o Juventude, pela Série A do Brasileirão 2025.

O argentino Lucas Mugni sofreu uma pubalgia, enquanto Matheus Bahia teve um desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda. Os dois são considerados titulares no time de Léo Condé e não poderão enfrentar o Juventude.

Além deles, estão de fora do Vovô: Bruno Tubarão (fase inicial de transição), Pedro Henrique (transição) e Nicolas (lesão no adutor coxa direita). As novidades são Lelê, pela primeira vez relacionado, e Ramon Menezes, que retorna de lesão.

Diante das ausências, Léo Condé escalou o Ceará desta forma para enfrentar o Juventude: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Éder e Willian Machado; Dieguinho, Lourenço e Matheus Araújo; Aylon, Galeano e Pedro Raul.