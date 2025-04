Com o empate com o Sport, Fortaleza completa 7 jogos seguidos sem vencer

O Fortaleza vive momento delicado na temporada. O Tricolor de Aço empatou com o Sport por 0 a 0, em partida marcada por lance polêmico em gol do Leão não validado pela arbitragem, na Ilha do Retiro se completou 7 jogos consecutivos sem vencer. Vale ressaltar que no confronto contra o Colo-Colo, quando a partida foi cancelada por invasão dos torcedores do time chileno em campo, ainda não teve resultado do jogo publicado pela CONMEBOL.

CONFIRA RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 7 JOGOS DO FORTALEZA:

Sport 0 a 0 Fortaleza - 26/04, Campeonato Brasileiro

Atlético Bucaramanga 1 a 1 Fortaleza - 23/04, Copa Libertadores

Fortaleza 1 a 2 Palmeiras - 20/04, Campeonato Brasileiro

Vitória 2 a 1 Fortaleza - 16/04, Campeonato Brasileiro

Fortaleza 0 a 0 Internacional - 13/04, Campeonato Brasileiro

Mirassol 1 a 1 Fortaleza - 06/04, Campeonato Brasileiro

Fortaleza 0 a 3 Racing-ARG - 01/04, Copa Libertadores

MOMENTO DELICADO:

É claro e evidente a fase negativa que o time está vivendo. Esta sequência, inclusive, é a maior que o Fortaleza teve na temporada atual, superando a sequência de 4 jogos sem vitória ainda no início da temporada e a outra foi recente, cerca de um mês atrás, quando o Leão não venceu o Ceará nos dois jogos das finais do Campeonato Cearense e perdeu para o CRB e Sousa pela Copa do Nordeste.

Legenda: Última vitória do Fortaleza foi contra a equipe do Fluminense, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Foto: Davi Rocha/SVM

Vale ressaltar que, se não fosse a vitória sobre a equipe do Fluminense por 2 a 0 na Arena Castelão, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici estaria há 11 jogos sem saber o que é vencer, feito que para um time Fortaleza, que busca brigar por coisas grandes na temporada - como conquistar o título da Copa do Nordeste,

chegar, no mínimo, às quartas de final da Copa do Brasil, garantir vaga em uma competição internacional pelo Brasileirão e alcançar, no mínimo, às oitavas de final da Copa Libertadores - é inaceitável.

ERROS DA ARBITRAGEM E OMISSÃO DA CONMEBOL:

Sem cometer injustiças, é importante ter noção que o Fortaleza vem sendo prejudicado e, mesmo que não vem apresentando bons desempenhos nas partidas, poderia não estar passando por essa fase sem vitórias.

Na partida contra o Sport, o Tricolor do Pici foi claramente prejudicado e era para ter saído da Ilha do Retiro com três pontos no clássico nordestino. Em lance polêmico, o árbitro da partida Matheus Candançan (FIFA) foi chamado para a cabine do VAR para analisar a bola havia passado totalmente pela linha da trave após chute de Yago Pikachu. Alegando falta de imagens conclusivas, o gol foi equivocadamente não validado.

Já na partida contra o Colo-Colo, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e realizada no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, o jogo foi cancelado após a torcida do clube chileno ter entrado no campo. Dessa maneira, apesar do regulamento falar sobre punição do clube mandante em situações como essa e o resultado tem que ser W.O dado à equipe visitante, a CONMEBOL - entidade organizadora do torneio continental sul-americano - ainda não publicou nada sobre o resultado do jogo, mesmo já tendo, inclusive, a terceira rodada da competição.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto