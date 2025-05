Floresta x Retrô pela Série C: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Retrô se enfrentam neste domingo (4), no estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em três rodadas, o Verdão tem um ponto, do empate em 0 a 0 com o Anápolis, fora de casa, na rodada anterior. A equipe vinha de duas derrotas, contra Caxias e Londrina. Em 19ª com 1 ponto, o Floresta pode deixar o Z4 se vencer.

O Retrô está em 9º com 4 pontos e no meio de semana, empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

Onde Assistir

Nosso Futebol +

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta

Dalton, Rafael Furlan, Mateus Ludke, Vitão, Thomás Kayck, Ícaro, Thiaguinho, Guilherme Nunes, Gustavo Xuxa, Pablo e Jeam. Técnico: Leston Júnior

Retrô

Fabian Volpi, Gedeílson, Claudinho, Rayan Ribeiro, Gustavo Salomão, Radsley, Richard Franco, Gledson, Maycon Douglas, Fernandinho, Júnior Fialho. Técnico: Milton Mendes

FICHA TÉCNICA:

Floresta x Retrô

Data e horário: 04/05, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Arbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima - AL

Assistente 1: Pedro Jorge Santos de Araujo - AL

Assistente 2: Maxwell Rocha Silva - AL