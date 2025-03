Sousa x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vive um momento de pressão na temporada, após perder para o Ceará na primeira partida da final do Campeonato Cearense. Após dias sem compromissos no meio da semana, o Tricolor terá um desafio pela Copa do Nordeste contra o Sousa/PB, nesta quarta-feira (19), fora de casa, no Estádio Marizão, a partir das 21h30.

O Sousa, chamado carinhosamente de Dino, se classificou no último final de semana para a final do Campeonato Paraibano, onde vai disputar contra o Botafogo-PB. Em compensação, na temporada, tem oito jogos consecutivos sem vitórias, considerando as competições que participou até o momento: Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e Copa do Brasil.

No retrospecto, as duas equipes vão para o quarto confronto na história. O Leão do Pici tem a vantagem de ter vencido todas as partidas anteriores. Foram dois jogos em 2013 e outro em 2022, todos pelo Nordestão.

COMO CHEGA O SOUSA

O Dino tem três pontos e é o lanterna do grupo A. Dependendo de uma combinação de resultados, ainda há chances matemáticas de classificação, porque o Sousa tem três pontos de diferença para o quarto colocado, o CRB/AL.

O técnico Paulo Foiani, que tem o Estadual como prioridade, pode colocar uma equipe mista em campo, num rodízio entre titulares e reservas. Sendo assim, atletas importantes no elenco como o zagueiro Uesles, o meia Felipe Jacaré e o atacante Ian Augusto podem ser poupados.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza está na terceira colocação com nove pontos, com chances de se classificar para a próxima fase, caso vença o Sousa e uma rodada de antecedência. No último jogo, venceu o Ferroviário de goleada, em casa, por 4 a 0.

O contexto da partida é favorável para o Tricolor, mas Juan Pablo Vojvoda deve optar por uma escalação mais alternativa, mesclando jogadores considerados titulares e os que tiveram menos minutagem, devido à final do Cearense no próximo sábado (22).

A delegação viajou de voo fretado até Juazeiro do Norte, de lá, seguiu de ônibus por 2h30 até Sousa. Foram relacionados 22 atletas.

Goleiros: Brenno, Magrão, Eduardo Salvador

Zagueiros: Titi, Gustavo Mancha

Laterais: Eros Mancuso, Felipe Jonathan, Diogo Barbosa

Volantes: Pol Fernández, Pedro Augusto, Zé Welison, Rosseto, Bruninho

Meias: Pochettino, Calebe, Kervin Andrade, Lucca Prior

Atacantes: Moisés, Renato Kayzer, Yago Pikachu, Dylan Borrero, Caio Wesley

Os atletas João Ricardo, Tinga, Pacheco, David Luiz, Gastón Ávila, Lucas Sasha, Martinez, Lucero, Marinho e Breno Lopes não foram relacionados. O zagueiro Brítez, que também está de fora do plantel, estava no último boletim médico divulgado pelo Fortaleza, tratando uma entorse no tornozelo esquerdo.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Sousa: Bruno Fuso; Welisson (Iranilson), Marcelo Duarte, João Rafael e Jackson; Hebert Cristian, Ciro Henrique e Patrik Dias; Elielton, Dhonata e Bruno Matos (Diego Ceará). Técnico: Paulo Foiani.

Fortaleza: Brenno; Eros Mancuso, Gustavo Mancha, Titi, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Pol Fernández, Zé Welison; Yago Pikachu, Moisés e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SOUSA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 6ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Estádio Marizão, em Sousa/PB

Data: 19/03/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

Assistente 1: Antonio Adriano de Oliveira (MA)

Assistente 2: Ivanildo Gonçalves da Silva (MA)

Quarto Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)