Fortaleza aguarda posição oficial da Conmebol sobre jogo com Colo-Colo na Libertadores

A diretoria do Fortaleza ainda aguarda um posicionamento oficial da Conmebol sobre o resultado do jogo com o Colo-Colo, disputado em 10 de abril, que foi cancelado por uma invasão no gramado do Monumental de Santiago, no Chile. A partida era válida pela 2ª rodada do Grupo E da Libertadores.

Na ocasião, o evento foi interrompido aos 24 minutos do 2º tempo, quando estava 0 a 0, após um grupo de torcedores quebrar parte da arquibancada e entrar no campo. Assim, os atletas se abrigaram no vestiário e esperaram por mais de uma hora até a entidade decretar o cancelamento.

Nos últimos dias, diversos veículos sul-americanos, como o portal En Cancha, do Chile, e a rádio La Red, da Argentina, publicaram reportagens alegando que a Conmebol iria conceder os pontos do jogo para o Fortaleza, visto que a responsabilidade pela segurança era do Colo-Colo, o mandante.

Apesar da repercussão internacional, a gestão leonina reforçou que nenhuma medida foi, de fato, tomada até o presente momento. O clube, inclusive, acompanha a situação com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também já se manifestou favorável à essa medida.

Na avaliação interna, o departamento jurídico do Fortaleza entende que a equipe cearense tem direitos aos três pontos da partida, com vitória por 3 a 0, visto que essa punição é prevista no próprio regulamento do Código Disciplinar da Conmebol, definido no artigo 24. De forma pública, o CEO Marcelo Paz se manifestou mais de vez em cobrança de uma resolução com "punição exemplar".

Racing observa a situação

Legenda: O Fortaleza está na lanterna do Grupo E, com um ponto somado em dois jogos Foto: divulgação / SVM

Segundo a imprensa argentina, o Racing demonstra muito interesse no caso por conta da classificação do Grupo E da Libertadores. Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 na estreia, perdeu em casa para o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, e empatou com o Colo-Colo. No momento, está na 2ª posição, com quatro pontos, um a menos que os colombianos, que lideram - já os chilenos possuem dois.

O Fortaleza é o lanterna e tem apenas um ponto oficialmente após três jogos - sem incluir pontuação da partida cancelada. Logo, se o Leão for declarado vencedor, sobe para quatro e iguala o Racing, acirrando então a briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, restando mais três jogos. Vale ressaltar que a 3ª posição do grupo garante uma vaga direta aos playoffs da Copa Sul-Americana.

Deste modo, um parecer favorável ao Racing seria a manutenção do empate sem gols. Nesse caso, Colo-Colo e Fortaleza ficariam com uma margem maior de distância.