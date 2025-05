Corinthians x Internacional pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e prováveis esca

Sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena neste sábado (3), às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Palpites

Onde assistir

Prime Video

Como chegam as equipes

O Corinthians tenta se recuperar no Brasileirão depois de uma derrota dura para o Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, quando ainda estava com o técnico interino Orlando Ribeiro. Já com Dorival Júnior, recém contratado depois de ter deixado a Seleção Brasileira, o Timão vem de vitória na Copa do Brasil, contra o Novorizontino, por 1 a 0, e quer voltar a vencer pelo Brasileiro.

Por outro lado, o Internacional tem apenas uma derrota na temporada em jogos oficiais. O Colorado vem de duas vitórias seguidas, contra Juventude e Maracanã/CE, e tem nove pontos em seis jogos no Campeonato Brasileiro, ocupando a sexta posição.

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Carrillo, Bidon e Coronado; Depay (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Internacional

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado

Arbitragem de Corinthians x Internacional:

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Árbitro assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Árbitro assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)