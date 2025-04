Fortaleza foi prejudicado por erro da arbitragem em empate com o Sport

É preciso ser franco aqui: o Fortaleza não jogou bem contra o Sport, na Ilha do Retiro. Dito isso, o time cearense foi nitidamente prejudicado pela arbitragem com um gol não confirmado no empate em 0 a 0 deste sábado (26), pela Série A de 2025. A decisão faz parte da roleta-russa do futebol brasileiro. A cada nova rodada, os juízes deixam uma nova vítima pelo caminho, em uma epidemia de ruindade do apito.

Na 5ª rodada, o Ceará sofreu um pênalti absurdo marcado a favor do Bahia. Na 1ª rodada, o próprio Sport, no mesmo estádio, também teve penalidade questionável diante do Palmeiras. E enquanto ninguém se importa, nada evolui, o esporte não caminha, os erros apenas se acumulam e impactam o planejamento e o próprio trabalho dos clubes.

A verdade é que esse tema é muito cansativo. O CEP pesa também, os lances capitais geralmente são mais distantes dos ditos "clubes gigantes", apesar de não acreditar em um favorecimento, mas talvez um rigor menos firme quanto ao árbitro de vídeo (VAR) nesses outros jogos. Em Pernambuco, por exemplo, o árbitro Matheus Delgado (SP) e o VAR Rodolpho Toski Marques (PR) passaram por oito minutos para decidir a invalidação de um gol que, por todos os ângulos, é visível que a bola passou a linha e foi legal, análise também confirmada por Paulo Cesar de Oliveira, comentarista de arbitragem da Rede Globo.

Um novo time, velhos problemas

Sobre o jogo, a conclusão inicial é de que é impossível compreender o pensamento do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que chegou ao 8º jogo sem vencer na temporada. A escalação é o estopim do pensamento: não parece existir uma lógica com as informações que nós temos, sem acompanhar mais do trabalho. Só isso explica, por exemplo, a estreia de Bruninho no profissional - e o jovem mostrou muito esforço na partida.

O volante de 19 anos, que nunca havia jogado no time principal, nem no Campeonato Cearense, foi titular diante do Sport, no ambiente hostil de Pernambuco. O desempenho em si foi regular, diferente do funcionamento da equipe tricolor, que seguiu pouca ofensiva, com dificuldades para criar chances de gol.

As oportunidades foram escassas no geral, com João Ricardo participando bem e sendo o melhor no 1º tempo. Na volta do intervalo, a partida pouco fluiu, o que expõe muito também das dificuldades do próprio Sport, que é o lanterna do Brasileirão com somente 2 pontos em 18 disputados até agora na elite.

Assim, apesar de mexer novamente na escalação, o Fortaleza seguiu com os velhos problemas e não esboçou uma verdadeira evolução dentro do esquema tático 3-5-2. A arbitragem impediu o que poderia ser uma virada chave em termos de resultado, mas ainda não por rendimento, o que deixa o sinal de alerta ligado para os próximos duelos, em uma sequência que envolve Copa do Brasil (Retrô-PE), São Paulo (Série A) e Colo-Colo (Libertadores). O panorama segue muito difícil.