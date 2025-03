Fortaleza x CRB/AL: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O confronto que deu o título de campeão da Copa do Nordeste ao Fortaleza em 2024 vai se repetir nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30, na Arena Castelão. O jogo é válido pela última rodada do grupo A do Nordestão. O Tricolor de Aço já está classificado para as quartas de final da competição, com nove pontos e a definição será somente da colocação na qual o Laion terminará na tabela.

O Tricolor chega pressionado após perder o título de campeão cearense para o Ceará e não conseguir vencer há três partidas. O treinador Juan Pablo Vojvoda quer vencer para dar recalcular a rota, para chegar nas estreias do Brasileirão e Libertadores mais confiante.

Já para o CRB/AL, a partida vale a classificação, dependendo também do resultado entre Ferroviário x Altos/PI. Para chegar nas quartas, a equipe alagoana precisa vencer o Leão do Pici e esperar que o duelo entre o Tubarão da Barra e o Jacaré termine empatado. Atualmente, a equipe é a 6ª colocada, com seis pontos.

No retrospecto geral, o confronto tem 34 jogos, com 14 vitórias do Fortaleza, 11 empates e nove vitórias do CRB/AL. Pela Copa do Nordeste, foram nove partidas, quatro vitórias tricolores e três da equipe alagoana.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço está há três jogos sem vencer, com o adicional de ter perdido a final do Cearense para o principal rival, o Ceará. A última partida da fase de grupos do Nordestão, mesmo sem valor classificatório para o Leão, dá a Juan Pablo Vojvoda alguns problemas sobre a zaga e o ataque.

O zagueiro Kuscevic não estará à disposição de Vojvoda, tendo em vista que o atleta ainda estava à disposição da Seleção do Chile, com jogo na terça-feira (25) à noite e não chegaria com tempo hábil para o jogo.

No departamento médico, o atacante Breno Lopes constava como o único nome, com uma fratura no antebraço direito. Como dúvidas, o zagueiro Brítez e o atacante Renato Kayzer podem estar de fora. O defensor foi substituído por Gastón Ávila no Clássico-Rei após sentir dores musculares. Já o atacante sentiu o músculo da parte posterior da coxa esquerda, logo ao entrar após substituição e nem conseguiu progredir no duelo.

Pensando nas estreias do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, o treinador também poderá poupar nomes importantes do elenco, como o atacante Lucero.

COMO CHEGA O CRB/AL

Para o duelo, O CRB viajou para Fortaleza com desfalques importantes. O técnico Umberto Louzer não vai contar com três atletas titulares: o zagueiro Luís Segovia, que se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa; o meia Gegê, que está com tendinite e o goleiro Matheus Albino, que cumpre suspensão automática, após expulsão na derrota para o Ferroviário.

Por outro lado, o Galo da Pajuçara terá o retorno do atacante Léo Pereira. Ele se recuperou de uma pancada na região lombar e viajou com o elenco.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, David Luiz, Gaston Ávila, Titi, Diogo Barbosa; Pol Fernández, Calebe, Zé Welison; Marinho e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRB/AL: Victor Caetano; Matheus Ribeiro, Darlisson, Henri e Willian Bahia; Higor Meritão, Nathan Melo e Danielzinho; David da Hora, Anselmo Ramon e Thiaguinho. Técnico: Umberto Louzer

FORTALEZA X CRB/AL | FICHA TÉCNICA

Competição: 7ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Arena Castelão

Data: 26/03/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistente 1: Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

Assistente 2: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto (PE)

Quarto Árbitro: Leo Simao Holanda (CE)