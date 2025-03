Fortaleza faz campanha para cearense do BBB antes de jogo contra o Fluminense

O Fortaleza exibiu nos telões da Arena Castelão uma campanha a favor da cearense Eva, participante do reality show Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo. A ação aconteceu antes do início do jogo contra o Fluminense, pela Série A do Brasileirão 2025.

“A Eva é Laion! Vote no Vinicius. Vote e salve a Eva do paredão”, disse a mensagem nos telões da Arena Castelão, que exibiram ainda uma foto de Eva com a camisa do Fortaleza e um QR Code que levava os torcedores ao site de votação do reality show.

Legenda: Fortaleza faz campanha para cearense Eva, do BBB, antes de jogo contra o Fluminense Foto: Reprodução/redes sociais

Eva é uma bailarina e fisioterapeuta cearense, participante da edição de 2025 do BBB, considerado um dos principais reality shows do Brasil. De acordo com o telão do Fortaleza, ela é torcedora do Tricolor do Pici, que decidiu a apoiar na competição.