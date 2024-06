Torcida do Ceará vai ao clube e protesta contra diretoria na expectativa por votação de conselheiros

A torcida do Ceará se mobilizou e compareceu à sede do clube na expectativa por reunião que vai definir os ritos da Assembleia Geral que definirá o novo estatuto da instituição. Na prática, entre outros pontos, este novo estatuto pode conceder ao sócio-torcedor direito à escolha do próximo presidente alvinegro.

Marcada para ocorrer neste sábado, a reunião entre conselheiros não foi reconhecida pelo presidente João Paulo Silva por meio de comunicado. Mesmo assim, torcedores foram à sede em Porangabuçu, na expectativa de acompanhar o processo que promete abertura democrática do clube.

Nos primeiros minutos, torcedores se depararam com as portas fechadas, o que motivou protestos dos presentes. No entanto, após conversas com conselheiros, as portas foram abertas e a torcida adentrou às instalações alvinegras.

Ainda não há uma definição se a reunião previamente marcada vai ocorrer.

Matéria em atualização