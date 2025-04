Partida entre Fortaleza e Juventude pela Série A é transferida para o PV

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (28), que o estádio Presidente Vargas vai receber o duelo entre Fortaleza e Juventude, no próximo dia 10 de maio. A partida estava marcada anteriormente para o Castelão. O horário das 16h está mantido.

A mudança foi por solicitação do clube mandante, seguindo o pedido do Governo do Estado, atendendo a portaria que determinou intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas realizadas na Arena Castelão. O duelo em questão ocorre entre duas partidas da Libertadores, contra Colo-Colo e Bucaramanga, que serão no Castelão.

Momento na Série A

O Fortaleza está em 15º na Série A com 6 pontos em 6 rodadas. Antes do jogo com o Juventude, o Leão enfrenta o São Paulo, na sexta-feira (2), no Morumbi, às 21h30 pela 7ª rodada.

Copa do Brasil

O Tricolor de Aço entra em campo nesta terça-feira (29), contra o Retrô, pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. A partida será às 19 horas na Arena Pernambuco.