Náutico x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (17), às 20h00 (de Brasília), contra o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife, em jogo pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe cearense vem da sua primeira vitória na competição, diante o Confiança, na 8ª rodada, mas permaneceu na última colocação do Grupo A, com 3 pontos conquistados em 8 jogos. Assim, a equipe do técnico Marcelo Cabo espera vencer a segunda partida em sequência para sair dessa posição indigesta.

Já o Náutico é o 13º colocado, com 8 pontos, e vem de dois jogos sem vitória na competição, tendo empatado o último jogo contra o Caxias-RS, por 2 a 2, e perdido o jogo da 7ª rodada contra o São José-RS, por 2 a 0. Além disso, a principal novidade do Timbu está no banco de reservas, com a estreia do técnico Bruno Pivetti, que substitui Mazola Júnior, demitido após o empate contra o Caxias.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol + e YouTube (Nosso Futebol+).

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Náutico

Titulares: Jefferson Romário, Arnaldo, Rafael Vaz, Iran e Luiz Paulo; Marco Carvalho (Wendel Lessa), Renato Alves e Patrick Allan; Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Cléo Silva.

Jefferson Romário, Arnaldo, Rafael Vaz, Iran e Luiz Paulo; Marco Carvalho (Wendel Lessa), Renato Alves e Patrick Allan; Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Cléo Silva. Técnico: Bruno Pivetti.

Floresta

Titulares: Luiz Daniel, Watson, Ícaro, Ricardo Lima, Davi Castro; Marllon Santos, Marcelo e Lucas Santos; Andrew, Romarinho e Buba.

Luiz Daniel, Watson, Ícaro, Ricardo Lima, Davi Castro; Marllon Santos, Marcelo e Lucas Santos; Andrew, Romarinho e Buba. Técnico: Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA

Competição: 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco.

Data: 17/06/2024 (segunda-feira).

Horário: 20h00 (horário de Brasília).