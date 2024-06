Vojvoda terá que improvisar zaga do Fortaleza para jogo contra Grêmio após desfalques e suspensões

Com a expulsão de Emanuel Brítez na partida contra o Cuiabá, o Fortaleza contará com apenas três zagueiros de origem para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (19), sendo que um deles ainda não estreou pela equipe profissional. Dos experientes, Vojvoda tem à disposição apenas Titi e Cardona, ambos canhotos.

Em condições normais, os dois defensores mencionados brigam por uma vaga do lado esquerdo, mas sem Britez e Kuscevic, que está servindo à seleção chilena, a zaga titular do Leão no próximo duelo pela Série A deve contar com Titi e Cardona lado a lado. Quem corre por fora é o zagueiro Jonathan, que foi relacionado para o jogo na Arena Pantanal.

Com 24 anos, Jonathan já esteve no banco do Tricolor pela Série A duas vezes, mas não tem nenhum minuto jogado. Ele pode estrear contra o Grêmio em um contexto de pressão, uma vez que o torcedor espera uma resposta em campo após duas derrotas seguidas fora de casa, sendo a última uma goleada histórica.

Veja também André Almeida Atuação constrangedora não deve passar impune em maior goleada sofrida na Era Vojvoda

Se não quiser escalar dois canhotos e entender que não é a melhor situação para lançar Jonathan, Vojvoda terá que improvisar. O argentino pode utilizar Tinga como zagueiro ou improvisar um volante. Na temporada, o comandante do Leão já recuou Pedro Augusto e Zé Welison para jogar na primeira linha.

Além das peças, que vai ser obrigado a trocar, Vojvoda também pode optar por começar com três zagueiros, principalmente se optar por Tinga na zaga, uma vez que Dudu pode continuar como desfalque para o duelo contra o Grêmio.

Muitas baixas

O lateral-direito reserva do Fortaleza apareceu no último boletim médico com um desconforto no joelho esquerdo e o clube não deu um prazo para o retorno do jogador. Ele é, portanto, dúvida para a próxima partida do time no Campeonato Brasileiro.

Além de Dudu, já estavam sob cuidados médicos e devem seguir fora os atacantes Marinho e Moisés. Os dois estão tratando de um estiramento muscular na coxa e nem iniciaram transição. Quanto ao meio Calebe, estava programado para voltar a treinar com o grupo nesta segunda-feira (17), mas sem jogar há dois meses, deve passar por recondicionamento até retornar aos gramados.

Brítez e Renato Kayzer estão fora porque vão cumprir suspensão automática pela expulsão contra o Cuiabá e não estão à disposição ainda o zagueiro Kuscevic e Kervin Andrade, que se preparam para a disputa da Copa América

Desfalques do Leão: