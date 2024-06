Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (18/6)

A Lua crescente no signo de Escorpião vai conversar de forma harmoniosa com Saturno. A terça-feira vai te chamar para realidade e te ajudar a compreender sobre os enganos. Coloque os pés no chão e pare de se enganar. Hoje pode ser aquele dia de superar as culpas, os medos e de se assumir, ou seja, amadurecer. Mercúrio já está no signo de Câncer colocando em cena seus sentimentos, unindo razão e emoção. Evite dramas.

Áries

Mercúrio, o mensageiro, vai movimentar o seu lar nos próximos dias. Pode ser que você seja mais solicitado pela sua família. Prepare-se para receber visitas até o dia 2 de julho. Mas selecione bem quem você deixa entrar, você está mais sensível e as pessoas podem interferir no seu bem-estar.

Touro

Até o dia 2 de julho, você vai sentir sua mente mais movimentada. É Mercúrio que chega agitando suas ideias. Pode ser que você sinta vontade de estudar algo novo ou ficar mais presente nos grupos e redes sociais. Aproveite que sua comunicação está em alta e vá interagir com outras pessoas.

Gêmeos

Entre os dias 18/06 e 02/07, Mercúrio vai movimentar sua vida financeira, pode ser um ótimo momento para refletir sobre sua vida financeira e organizar sua finanças. Busque novas formas de garantir sua segurança e foque em aumentar seus rendimentos.

Câncer

Aproveite que sua comunicação e capacidade de expressão está em alta, canceriano(a). Mercúrio também chegou no seu signo e até o dia 2 de julho, sua mente estará super afiada. O momento é de aprender e compartilhar conhecimento. Suas ideias e seu conhecimento serão super valorizados.

Leão

Mercúrio chega em Câncer e dilata sua sensibilidade e percepção das situações. Algumas pessoas podem chegar para te contar um segredo e você vai parecer uma anteninha captando tudo ao seu redor. Até o dia 2 de julho vai ser difícil esconder algo de você. tente observar mais seus emoções e cuide do seu bem-estar psíquico, emocional e espiritual.

Virgem

Mercúrio chega e aumenta a probabilidade de fazer amigos ou participar de atividades em grupos. É hora de se movimentar e buscar as pessoas que te interessam.

Libra

Mercúrio chega em Câncer e entre os dias 18/06 e 02/07, o planeta mensageiro, vai te inspirar com boas ideias e oportunidades. Sinto que alguém chega para te ajudar. E tudo vai depender do seu carisma e da sua habilidade de diálogo que está super em alta.

Escorpião

Mercúrio chega para deixar sua mente mais profunda ainda. Alimente a sua curiosidade estudando, lendo, pesquisando ou interagindo com pessoas que te inspiram. Sinto que você tem muito a ensinar e aprender. Abra sua mente, escorpiano(a).

Sagitário

Mercúrio vai te deixar mais curioso nos próximos dias, especialmente quando se trata de temas profundos. Até o dia 02/07, sua mente ficará mais inquieta, totalmente voltada à investigação. Aproveite esse período de descobertas e desapegue de algumas ideias que andam te paralisando.

Capricórnio

Até o dia 2 de julho, você vai atrair pessoas, clientes e público, aproveite. Sinto que sua presença vai fazer a diferença. Tente promover suas ideias, buscar parcerias e aprender com o outro. Chegou a hora de resolver os desentendimentos e conflitos nas suas relações.

Aquário

Entre os dias 18/06 e 02/07, Mercúrio influenciará sua rotina. Na prática, vejo você trabalhando ou se movimentando mais, aprendendo bastante e se comunicando frequentemente. Esse período pode despertar em você o desejo de mudar as coisas. Muito cuidado, pois esse trânsito pode trazer agitação e ansiedade. Busque equilíbrio.

Peixes

Mercúrio traz ainda mais dinamismo à sua vida. Você aprenderá de forma divertida, discutindo vários assuntos diferentes. Esse período pode ser propício para você dar aulas, conhecer novas pessoas, provavelmente mais jovens. Aproveite para se expressar de forma criativa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.