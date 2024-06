Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de junho

A Lua chega no signo de Peixes e você vai mergulhar em emoções profundas e desconhecidas. Memórias ou pessoas do passado podem surgir. Se prepare para boas lembranças. Você vai compreender que a vida é muito mais do que matéria. Pode até ser que algo incomode, mas no período da tarde mercúrio e saturno se alinham e vão te ajudar nessa reorganização interna. Hoje pode ser um dia de organização, planejamento e amadurecimento emocional.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje pode ser aquele dia de convencer as pessoas do que você quer. Mande e-mail, whatsapp ou agende reunião e apresente suas ideias. O dia pode ser do jeito que você gosta, bem produtivo. Aproveite para fechar acordos. Use o seu poder de comunicação.







necessárias para que suas palavras tenham peso e impacto, ajudando a

fechar um acordo ou compromisso

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.