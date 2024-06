Giovanna Ewbank compra carro de luxo e celebra conquista: 'Sempre sonhei'

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, de 37 anos, compartilhou nesta terça-feira (25) seu novo carro de luxo, uma Mitsubishi Pajero Sport, avaliada em mais de R$ 409 mil.

Pelos stories do Instagram, ela mostrou a nova aquisição, adornada com um grande laço vermelho e estacionado na frente de casa. "Comprei um carro novo porque precisava de um carro que fosse forte para ir para o rancho. Escolhi um carro e me falaram: 'Seu carro está na porta'. Chegou", comentou

Ao mostrar o veículo, a esposa de Bruno Gagliasso celebrou: "Eu sempre sonhei em ganhar um carro com um laço. No caso, eu comprei, não ganhei", declarou.

Legenda: Mitsubishi Pajero Legend tem preço a partir de R$ 409 mil, segundo a fabricante Foto: Divulgação Mitsubishi

Rancho

Segundo informações da Quem, o rancho de Giovanna e Bruno fica na cidade de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. O casal tem o costume de passar feriados e períodos de folga no local com os três filhos.