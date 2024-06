Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de junho

A Lua chega no signo de Peixes e você vai mergulhar em emoções profundas e desconhecidas. Memórias ou pessoas do passado podem surgir. Se prepare para boas lembranças. Você vai compreender que a vida é muito mais do que matéria. Pode até ser que algo incomode, mas no período da tarde mercúrio e saturno se alinham e vão te ajudar nessa reorganização interna. Hoje pode ser um dia de organização, planejamento e amadurecimento emocional.

Signo de Câncer hoje

Chegou o momento de ressuscitar um plano antigo. Algo me diz que você está prestes a transformar um sonho antigo em um projeto real. Porém, para isso, pode ser necessário buscar conhecimento ou pedir a ajuda de alguém mais experiente, que já tenha trilhado o caminho que você está prestes a seguir. Comece a elaborar sua estratégia para alcançar esse objetivo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.