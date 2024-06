Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (26)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (26) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom se preocupa com a reunião de Maya com os sócios.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Tom se preocupa com a reunião de Maya com os sócios. Luca esconde de Electra o motivo de sua briga com Murilo. Jéssica acompanha a criação do falso vídeo contra Luca. Lupita finge tranquilidade perto de Guto. Júpiter interna Leda em uma clínica. Cláudio e Max humilham Nicole. Andrômeda se irrita ao saber que Sheila também foi para próxima fase do concurso.

Maya ajuda Chantal. Hans instrui Ana sobre o plano contra Electra. Vênus encontra Eva chorando na rua. Paulina conversa com os filhos. Jéssica leva Electra até Ana. Ana afirma a Electra que pode provar que foi Luca quem pagou para que ela fosse dopada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.