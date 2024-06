Como fazer decoração de festa junina? Veja dicas para enfeitar a sua casa

O mês de junho tem cor de alegria e cheiro de afeto. As bandeirolas enfeitando casas e ruas nos lembram como a vida pode ser mágica. Aqui no Nordeste, tocou um forró, a gente quer dançar e também decorar nossa casa para colecionar momentos na época mais festiva e gostosa do ano. Inspire-se nas ideias para criar um ambiente autêntico e vibrante.

Alguns elementos caracterizam o décor junino que dispensa regras. É tudo junto e misturado: xadrez, vime, palha, madeira, chita, linho, entre outros. As cores passeiam pelo azul, amarelo, vermelho e verde. E é nessa explosão de tonalidades que a gente se aconchega numa mesa para degustar canjica, mungunzá, bolo de milho, paçoca e brindar com quem a gente ama.

Mesa temática para as delícias

Por falar em mesa, trouxe duas formas de você receber com charme. O balcão posto, que é o famoso estilo americano de servir com as comidas expostas para cada um montar seu prato. E a outra ideia, é o prato com talheres e copos posicionados em cada lugar na mesa, a clássica mesa posta.

As duas propostas têm em comum o capricho nos detalhes temáticos com toalha xadrez, jogos americanos em palha e muitas tábuas em madeira para servir as delícias. As panelas de barro também são protagonistas, assim como os fitilhos, que você pode usar para enlaçar uma pila de pratos ou o guardanapo. As produções da influenciadora Manuela Souto, do Instagram @nossoape007, com certeza vão te inspirar. Fica lindo demais!

Legenda: Proposta de balcão posto junino Foto: Manuela Souto

Legenda: Mesa sertão por Nercilia Silva Foto: Nercilia Silva

Legenda: Rack da tv recebeu as delícias juninas. Ideia acessível e linda Foto: Manuela Souto

Criatividade ao servir

Para criar um movimento bonito na sua mesa de São João, além de mesclar cores e texturas, brinque com a altura das peças. Coloque um bolo pé de moleque em uma peça mais alta, pamonhas em cestaria, salgadinhos em copinhos coloridos e flores, muitas flores.

Inclusive, as flores trazem o clima de campo para a sua mesa, o que é bem característico da época. Quando aliada ao tecido xadrez ou de chita então, é uma decoração em forma de abraço de vó. Há alguns tipos de flores comumente usadas nas festividades juninas como o girassol e as margaridas. Elas colorem, enfeitam e perfumam.

Ah, não podemos esquecer do chapéu de palha. Ele costuma aparecer mais no décor do que no look do povo, viu? É lindo usar nas paredes preenchendo o cantinho acompanhado das bandeirolas, assim como na mesa recheada de guloseimas. Os mini chapéus de palha também recebem beijinhos de coco ou paçoquita de uma forma tão criativa. Amo isso!

Legenda: Criatividade ao servir salgadinhos Foto: Nercilia Silva

Legenda: Frases temáticas personalizam a mesa Foto: Nercilia Silva

Legenda: Estampa floral e xadrez compondo a mesa da Manuela Souto com harmonia nesse são joão. Foto: Manuela Souto

Uma vibe sertão

Para quem quiser criar uma composição menos colorida, há a possibilidade de fazer bonito com o clássico xadrez preto & branco. Nessa composição, você pode criar uma proposta mais sertão com jogo americano de palha, chapéu na parede, pipoca em cumbucas, um cacto em sisal e biscoitos temáticos, como te mostro na inspiração da mesa da influenciadora Nercilia Silva, que pilota o Instagram @imaginaeucomprando. Um capricho, né?

Legenda: Chapéu de palha na parede e xadrez preto e branco numa vibe sertão na mesa da Nercilia Silva Foto: Nercilia Silva

Legenda: Mesa sertão por Nercilia Silva Foto: Nercilia Silva

Para finalizar, em qualquer das ideias que te apresentei, você pode dar um toque todo especial com a iluminação. Que tal um cordão de luz no meio da sala simulando uma quermesse junina? Vale usar até o cordão de pisca-pisca do Natal. Arrase por aí!