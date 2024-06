Pré-treino caseiro: veja 5 opções naturais para melhorar desempenho na prática de exercícios físicos

Saber o que comer antes de fazer exercícios físicos pode auxiliar no desempenho da atividade, ao fornecer energia e até mesmo contribuir para a recuperação muscular após a prática. Essas são algumas das funções atribuídas ao pré-treino, que, no mercado, é comumente encontrado em versões de suplementos sintetizados. No entanto, também é possível consumir versões "caseiras", feitas a partir de ingredientes naturais.

A nutricionista especialista em nutrição esportiva Marília Gonçalves destaca que, para decidir a melhor opção de refeição pré-treino, é necessário considerar o tipo de atividade física que será realizada. Alimentos com cafeína, como café, chá-preto, chá-verde, pó de guaraná e chocolate, favorecem o ganho muscular, então podem ser ingeridos, por exemplo, antes da musculação.

"Ela [cafeína] retarda a percepção de cansaço durante o exercício, e doses em torno de 150 mg a 200 mg são eficientes (equivalente a cerca de 2 xícaras de café coado). Mas é importante ter atenção com o horário de tomar, pois após as 17h pode atrapalhar a qualidade do sono à noite. Seu efeito tem início de ação em 15 a 45 minutos e pode durar aproximadamente 3 a 4 horas, dependendo do indivíduo", explica.

Veja também Nayana Siebra Saiba o que é albumina e se ela é melhor que whey protein para ganho de massa muscular Nayana Siebra Pode fazer musculação menstruada? Veja como ciclo influencia prática de exercícios e dicas de treino Nayana Siebra Quais suplementos são indicados para o ganho de massa muscular? Veja dicas para alcançar o objetivo

Já para quem pratica atividades aeróbicas, como natação, corrida e ciclismo, o recomendado pela profissional é investir em opções ricas em nitrato, como beterraba e espinafre crus, devido ao efeito vasodilatador do composto. Alimentos com arginina e citrulina, como melancia e pepino, também estão nessa categoria.

"O nitrato é convertido em óxido nítrico no organismo, sendo um excelente vasodilatador. Melhora o envio do sangue até a musculatura, otimizando a oxigenação do corpo, e a chegada de nutrientes nas células, ajudando na performance. [...] Cacau 100% também é vasodilatador, pois ajuda na produção do óxido nítrico".

Veja 5 receitas de pré-treinos caseiros

Abaixo, Marília Gonçalves indica cinco receitas de alimentação que podem ser feitas antes da prática de exercícios físicos.

1. Suco de beterraba com laranja

Ingredientes:

100g de beterraba crua;

200mL de suco de laranja;

½ cenoura crua.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador; Coe se necessário e, em seguida, sirva; É possível trocar o suco de laranja por suco de uva integral e fazer a receita retirando a cenoura; Consumir de 30 a 40 minutos antes do exercício.

2. Suco de Melancia com beterraba e gengibre

Ingredientes:

200g de melancia;

100g de beterraba;

1 colher de sopa de gengibre ralado (10g).

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador; Coe se necessário e, em seguida, sirva; Consumir de 30 a 40 minutos antes do exercício.

3. Panqueca de banana com cacau

Ingredientes:

1 banana média amassada;

1 colher de sopa de cacau 100%;

1 ovo;

1 colher de sopa de farelo de aveia;

1 colher de sopa de mel de abelha ou 1 colher de sopa rasa de adoçante natural (xilitol, eritritol ou stévia).

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes; Em seguida, asse os dois lados da panqueca, em fogo baixo, em uma frigideira untada; Consumir de 1h a 1h30min antes do exercício.

4. Suco de espinafre

Ingredientes:

1 xícara de espinafre;

200mL de água de coco;

1 maçã;

Sumo de 1 limão;

1 colher de chá de gengibre ralado (5g).

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador; Coe se necessário e, em seguida, sirva; Consumir de 30 a 40 minutos antes do exercício.

5. Smoothie de café proteico

Ingredientes:

1 banana média congelada;

1 xícara de café coado gelado (200 mL);

2 colheres de sopa de leite em pó desnatado;

30g de whey protein;

Canela a gosto.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida; Consumir de 1h a 1h30min antes do exercício.

Quando tomar

A nutricionista explica que o melhor momento para consumir o pré-treino depende do tipo de ingredientes. Abaixo, a especialista listou alguns deles e detalhou o tempo de antecedência de cada um:

Fontes de carboidratos: frutas, sucos, mel de abelha, rapadura, pão e geleias devem ser ingeridos cerca 30 a 40 minutos antes do início da atividade. Por serem rapidamente digeridos pelo organismo, não prejudicam a performance e fornecem energia.

frutas, sucos, mel de abelha, rapadura, pão e geleias devem ser ingeridos cerca do início da atividade. Por serem rapidamente digeridos pelo organismo, não prejudicam a performance e fornecem energia. Almoço e jantar: refeições mais completas, ricas em proteínas (frango, carne, peixe, ovos) e fibras (legumes de verduras), devem ser consumidas com pelo menos 2h30min de antecedência do treino.

refeições mais completas, ricas em proteínas (frango, carne, peixe, ovos) e fibras (legumes de verduras), devem ser consumidas com pelo menos do treino. Lanche: receitas com menor quantidade de proteínas e de gorduras (ovo, queijo, whey protein, laticínios), como sanduíches, tapiocas recheadas, cuscuz, panquecas, shakes ou vitaminas, podem ser ingeridas com no mínimo 1h a 1h30min antes da prática de exercícios físicos.

Os carboidratos sempre são a melhor escolha de pré-treino, sendo isolados ou combinados com outros nutrientes, pois formam o estoque de glicogênio muscular, que é a principal fonte de energia para o exercício, sendo de força ou aeróbico. Sendo assim, é importante que as refeições feitas de 4h a 6h antes do treino sejam mais fartas em carboidratos, pois o corpo leva esse tempo para formar um bom estoque de glicogênio no corpo." Marília Gonçalves Nutricionista especialista em nutrição esportiva

Pré-treino pode fazer mal?

A especialista em nutrição esportiva destaca a importância de seguir as recomendações de tempo de antecedência, determinada pelo tipo de alimento e nutriente presente no pré-treino. Caso as indicações não sejam respeitadas, é possível que o indivíduo sinta mal-estar, como refluxo e náusea, e acabe tendo o desempenho prejudicado.

Durante o exercício, o fluxo de sangue do corpo deve estar voltado para a musculatura. Quando comemos refeições complexas — com alto teor de gorduras e/ou proteínas —, e que demoram para serem digeridas, o fluxo do sangue será desviado temporariamente para o sistema digestivo, atrapalhando a performance durante a execução dos exercícios." Marília Gonçalves Nutricionista especialista em nutrição esportiva

O cuidado com o excesso de cafeína também é frisado pela nutricionista, pois, apesar do composto melhorar a eficiência no momento da prática e reduzir a percepção de cansaço, o consumo de altas doses atrapalha a efetividade do treino. O estimulante não é indicado como pré-treino para pessoas que são sensíveis à substância, pois pode gerar efeitos como ansiedade e taquicardia.