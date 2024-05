Quais os benefícios da beterraba? Especialista dá dicas de como incluir na alimentação

A beterraba é um legume versátil, rica em nutrientes e em fibras, que promove uma série de benefícios a saúde. O consumo dela ajuda a regular o intestino preso, a equilibrar os níveis de ferro e de açúcar no sangue, além de ser uma aliada de quem pratica exercícios físicos.

O nutricionista Italo Garcia explica que inserir qualquer vegetal na dieta traz uma série de efeitos positivos para o corpo. Segundo ele, o ideal é que pelo menos 150 gramas de legumes sejam consumidos por dia — totalizando 1 kg por semana. No caso da beterraba, os benefícios são diversos.

Ela pode ajudar a regularizar o intestino preso, controlar os níveis de açúcar no sangue — seja de pessoas com pré ou já com o diagnóstico de diabete —, controlar a pressão arterial — o que é excelente para as pessoas com hipertensão —, também pode ser útil no tratamento da anemia, entre outras situações clínicas”. Italo Garcia Nutricionista

No mercado, o alimento é encontrado cru, em conserva, cozido, como farinha, entre outros formatos. Segundo o especialista, o consumidor deve selecionar qual deles melhor se encaixa na rotina e atende as preferências de cada um. Porém, destaca a versão cozida e o suco de beterraba (receita abaixo), que são considerados mais práticos para o dia a dia.

Veja também Nayana Siebra Vitamina B12: para que serve, sintomas de deficiência no corpo e malefícios do consumo em excesso Nayana Siebra Quais alimentos soltam o intestino? Entenda o que pode ser incluído na rotina contra a constipação Nayana Siebra Diabetes gestacional: o que é, causas e como evitar

Combate anemia, regula intestino e mais

Ácido fólico — também conhecido como vitamina B9 — e ferro são os principais nutrientes presentes no tubérculo — que possui ainda cobre, potássio, magnésio e manganês. Devidos a essas características, ele é um aliado no tratamento de quadros de anemia. No entanto, como alerta o especialista, é necessário combinar o consumo da beterraba com alimentos ricos em vitamina C, para potencializar a absorção do ferro pelo organismo.

Rico em fibras, o legume auxilia também no combate ao intestino preso, favorecendo o funcionamento do órgão, como explica Italo Garcia: “As fibras encontradas na beterraba vão fazer seu intestino se movimentar em um ritmo mais regularizado, o que para quem tem constipação é excelente.”

Por ser baixo em caloria e possuir elevado valor nutricional, além de ser um carboidrato complexo — que não é rapidamente digerido ou absorvido pelo corpo —, o consumo do vegetal é indicado para pessoas com diabete. Segundo o nutricionista, esses fatores são excelentes para equilibrar os níveis de açúcar no sangue.

Suco de beterraba: receita e benefícios

Legenda: Combinar o consumo do legume com alimentos fontes de vitamina C potencializa a absorção do ferro presente nele Foto: Shutterstock

Considerada pelo especialista como uma das versões mais práticas para consumir o legume, o suco de beterraba é simples de fazer e pode ser combinado com outros alimentos, como laranja ou melancia, para realçar o sabor do drink.

Nutritiva e rica em agentes que favorecem a vasodilatação das artérias, a bebida pode ainda ser usada como pré-treino quando ingerida antes de exercícios. Para essa finalidade, Italo Garcia indica que o suco seja consumido de 2 a 3 horas antes da atividade física.

Abaixo, o nutricionista descreve o passo a passo para preparar a bebida:

Como fazer suco de beterraba

Ingredientes

2 beterrabas cruas;

1 limão;

200 ml de água;

Mel de abelha ou adoçante a gosto.

Modo de preparo