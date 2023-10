Vitamina B12: para que serve, sintomas de deficiência no corpo e malefícios do consumo em excesso

A endocrinologista Ana Flávia Torquato explica que as principais funções dessa vitamina são: “auxiliar a produção de glóbulos vermelhos no sangue, manter a saúde do sistema nervoso e a função cognitiva, contribuir no metabolismo de ácidos graxos, ajudando o corpo a converter gorduras em energia utilizável, e participar na síntese do DNA e RNA, as moléculas responsáveis pelo armazenamento e transmissão das informações genéticas”.