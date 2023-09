Whey protein engorda? Nutricionista diz em que momento o alimento pode ser incluído na dieta

Um suplemento alimentar bastante popular para quem pratica atividades físicas é o whey protein. Não é raro de se ver, em ambientes como academia de ginástica, pessoas ingerindo uma dose antes ou depois de se exercitar. Apesar de ser famoso, ainda há quem tenha dúvidas sobre a ingestão e se o consumo dele pode engordar.

O nutricionista Alysson Brito explica que o whey não engorda, pois o ganho de peso é resultado de um excesso de calorias consumido por um período médio de tempo. “As proteínas estão ligadas ao ganho de peso porque os aminoácidos (o que as proteínas são formadas) participam ativamente na construção de massa muscular”, detalha.

Para quem quer emagrecer, o whey é uma opção para ser incluída nos planos alimentares. O especialista afirma que as proteínas têm papel muito importante na perda de peso, pois apresentam “um papel estrutural melhorando a qualidade muscular, pele, unhas, cabelos e sistema imunológico”.

“Outro fator importante é o aumento da saciedade que é necessária no emagrecimento o whey por ser incluído sozinho ou com outros alimentos (iogurte e frutas)”, diz Alysson.

Já para quem visa hipertrofia, o whey protein pode ser uma alternativa já que nessas dietas é preciso que ocorra o superavit calórico e algumas pessoas não conseguem atingir a quantidade de proteínas recomendada apenas com a ingestão de alguns alimentos.

“Muitos pesam que o consumo de proteína vai ser o ponto X na hipertrofia, mas isso ocorro quando você atinge o superávit energético. Para muitos atingir a quantidade de proteínas por meio de ovo, carne, frango e leite fica um pouco difícil por conta do volume, assim fica interessante usar whey protein”, reforça.

O especialista conta também que o suplemento é uma excelente opção até mesmo para quem não realiza atividade física. De acordo com ele, o consumo adequado do whey pode ser inserido em todas as fases da vida e promove melhora no sistema imunológico, qualidade muscular, unhas e cabelos.

O suplemento é contraindicado para quem possui problemas renais, pois, conforme o nutricionista, esse público tem o consumo de proteína restrito, não sendo interessante prescrever o whey.

Tipos de whey protein

Alysson Brito lembra que o whey é uma porção de proteína que é retirada do soro do leite por meio de um processo de filtragem. Existindo três formas em que é comercializado, veja quais são:

Concentrado: serve para grande parte da população, contém cerca de 80% de proteína, um pouco de carboidratos e é contra indicado para intolerantes a lactose.

Isolado: é a proteína mais pura, isenta de carboidratos e lactose o mais indicado para os intolerantes

Hidrolisado: é a proteína que a proteína mais fácil de ser absorvida e é indicado para pessoas com problemas absortivos.

Quanto consumir por dia?

Segundo o nutricionista, não existe um horário mais indicado para que o whey seja consumido. No entanto, ele recomenda que o suplemento seja ingerido de forma fracionada ao longo do dia e que diariamente o paciente atinja a necessidade.

Sobre quanto de whey deve ser consumido por dia, ele afirma que “a quantidade de proteína varia de acordo com vários fatores como estado nutricional, objetivo e atividade física que desenvolve. Em dia fica 1,5 a 2,5g/ PTN/Kg”.