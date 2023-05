Fazer mais repetições ou aumentar o peso? Especialista fala sobre estratégias para hipertrofia

Uma dúvida bastante comum para quem pratica musculação é saber qual método é mais efetivo: aumentar a carga ou fazer mais repetição? O questionamento costuma perpassar desde aqueles que buscam a hipertrofia e o ganho de massa muscular até aqueles que visam o emagrecimento.

Um estudo feito na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mostrou não haver diferença de resultado independentemente dos protocolos utilizados. A pesquisa foi realizada com 18 pessoas ao longo de 8 semanas. Parte dos participantes faz exercícios com séries mais longas enquanto a outra utilizou peso mais alto com menos repetições.

Ao fim das 8 semanas, foi observado que não houve diferença no ganho de massa nem de estresse metabólico dos participantes do estudo. Todos eles tiveram a massa muscular medida na primeira e após a última sessão de treinos.

Já o doutor em Fisiologia Humana pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e presidente da Comissão de Educação Física e Saúde do CREF5, Welton Godinho, explica que tanto a carga quanto a repetição desempenham papéis importantes no processo de hipertrofia muscular. Ele lembra que as duas variantes têm efeitos diferentes no corpo.

“Ambos são elementos essenciais no treinamento de força e têm efeitos diferentes sobre o corpo. É necessário um ajuste condizente entre carga e repetição para que a carga seja adequada para a quantidade de repetição. A carga normalmente se refere ao peso utilizado durante o exercício já a repetição é o número de vezes que aquele movimento é executado”, detalha.

A hipertrofia é mais efetivamente alcançada, conforme o especialista, através da combinação adequada entre carga e repetição. Ele afirma que diretrizes e trabalhos acadêmicos trazem algumas considerações sobre cargas condizentes com o peso ideal para hipertrofia.

Já a literatura sobre as repetições indica uma faixa de 6 a 12, pois é quando se observa uma remodelação muscular, de acordo com Welton. O professor lembra que diferentes abordagens de treinamento podem ser eficazes, pois é preciso observar diversos fatores como idade, nível de treinamento e periodização.

Além disso, existe outro princípio do treinamento que é o da progressão. O profissional destaca que você pode considerar aumentar o número de séries gradualmente à medida que seu corpo se adapta ao treinamento.

E qual hora de aumentar a carga? Segundo o especialista, existe um princípio de treinamento chamado de interdependência entre carga e volume, no qual a carga é adaptada de acordo com o volume de repetições. Welton revela que muitos treinadores usam como parâmetros a falha muscular, ou seja, a incapacidade da pessoa de continuar executando o exercício.

Esse parâmetro, no entanto, não é recomendado para iniciantes, por exemplo, pois pode levar a gestos técnicos incorretos que provocam prejuízos a longo prazo. Ele recomenda, nesses casos, que se atinja a fadiga, mas sem chegar à falha,

“Habitualmente se começa com a preocupação no movimento, na execução, na amplitude necessária para aquele movimento atingir e os músculos que são objetivados naquele treino”, revela. Então, de acordo com o doutor em Fisiologia Humana, a hora de aumentar a carga é quando já se está executando o movimento de forma simples, fácil, sem o exercício trazer desgaste que era percebido.

A execução do movimento é outro fator que deve ser considerado na hora do exercício, independente do seu objetivo. Welton lembra da importância de focar na técnica e intensidade adequadas, pois isto que vai garantir que o músculo alvo da atividade seja atingido e previne lesões.

Quantas séries fazer?

Welton Godinho revela que não existe uma orientação geral fixa para o número de séries recomendadas por exercício, por isso, a indicação pode variar dependendo de fatores, como o nível de condicionamento físico, disponibilidade de tempo, capacidade de recuperação e também do objetivo do treinamento.

Esses fatores aliado ao nível do treinamento, segundo ele, ajuda a classificar a pessoa como iniciante, intermediário ou avançado. E, para cada perfil, existe uma recomendação de séries específicas.

Welton Godinho Doutor em Fisiologia Humana pela Uece e presidente da Comissão de Educação Física e Saúde do CREF5, “O iniciante, por exemplo, pode começar com duas séries por exercício, evitando que o corpo tenha uma sobrecarga excessiva e que ele se adapte gradualmente ao estímulo do treinamento de força. O intermediário pode considerar de duas a quatro séries, por exemplo, isso já traz um estímulo mais significativo para o crescimento muscular”.

No caso de quem já treina em perfil avançado, pode ser realizado de três a seis séries por exercício, mas de acordo com o profissional de educação física, habitualmente fica em torno de 4.

“Depende muito da capacidade de recuperação e do tipo de programa de treinamento que ele está fazendo. Quais são os exercícios que ele tá fazendo? Quantos exercícios tem para cada grupamento muscular? Por isso, é sempre necessário continuar promovendo estímulos para ganhos musculares e evitar a estagnação”, detalha.

Descanso entre séries

O descanso entre as séries durante o treinamento de força é uma variável importante, pois afeta o desempenho, a recuperação e até os resultados obtidos. O tempo necessário varia individualmente e conforme fatores como condicionamento físico, intensidade do exercício e capacidade de recuperação.

“O treinamento de força e hipertrofia normalmente se recomenda entre um e três minutos entre as séries para ter uma maior recuperação dos sistemas energéticos neuromusculares e proporcionar uma capacidade de gerar esse esforço máximo em cada série que eu for realizar”, diz.