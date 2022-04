O que comer no pós-treino? Veja receitas e dicas para cada objetivo

O que comer depois daquele treino bem intenso pode ser uma dúvida bastante comum aos praticantes de atividade física. Há quem use esse momento para extravasar e compensar as calorias gastas no exercício e há quem pense que é necessário se alimentar logo após finalizar um treino.

E qual a melhor estratégia? O que comer no pós-treino? A educadora física e a nutricionista, especialista em nutrição clínica e funcional, Marília Cabral explica que a escolha dos alimentos deve considerar o objetivo de cada indivíduo, as necessidades fisiológicas, intensidade do treino e a rotina da pessoa.

Segundo Marília, o pós-treino se caracteriza com tudo aquilo que é consumido depois da prática de atividade física. Ela reforça que não existe uma necessidade de comer imediatamente após o fim do exercício, com exceção para quem treina em jejum, e que existe uma janela anabólica de 4h a 6h após o treino. Ou seja, existe um tempo depois do exercício para a ingestão de nutrientes para favorecer a síntese proteica.

Marília Cabral Nutricionista e educadora física “O pós-treino não é necessariamente o que você consumiu assim que concluiu o seu treino, este pode ser distribuído dentro do restante das suas refeições, ao longo do dia. Vale ressaltar que não existe a necessidade de terminar o treino e comer imediatamente, existe uma janela anabólica após o exercício de 4h á 6 horas. Ressalva apenas para pessoas que treinam em jejum, neste caso sim, deve ser feito uma refeição imediata pós treino”.

Sobre o que comer, a especialista esclarece que as escolhas na nutrição ocorrem de forma individualizada. No entanto, de uma forma geral, ela sugere uma refeição completa, com carboidratos, proteínas e lipídios, além das vitaminas e minerais.

“Se concluir o seu treino próximo de algumas grandes refeições, exemplo, café, almoço ou jantar, aproveite-as e realize-as de forma completa ou você pode usar alguma opção mais prática, dependendo da sua rotina, como um suplemento proteico e uma fruta”, afirma.

No caso de refeições após exercícios aeróbicos, a especialista recomenda o consumo de carboidratos e proteínas. "Podendo ser opções de absorção lenta, boa opção são os alimentos integrais". Já para quem for realizar treino de força, a sugestão são alimentos de fonte proteicas.

Além do cuidado que se deve ter com o que comer, o que evitar também é importante. Conforme Marília Cabral, alimentos com baixo teor nutricional, com muitos açúcares, gorduras, alimentos industrializados, frituras e bebidas alcoólicas não são indicados.

Cardápio pós-treino para emagrecer

No caso de quem procura emagrecer, a dieta precisa ter um déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que se gasta. A nutricionista recomenda, nesses casos, ingerir menos calorias e aumentar a intensidade dos exercícios. “Nenhum alimento específico poderá ser responsável pelo emagrecimento e sim, o conjunto, o somatório do seu consumo diário”.

Refeições visando a hipertrofia

Já para quem está visando o aumento de massa muscular em uma dieta focada na hipertrofia, Marília lembra ser preciso distribuir nas refeições, ao longo do dia e não só após o exercício, de 3g/kg a 8g/kg de carboidratos e 1,5 g/kg a 2,5 g/kg de proteína.

“Lembrando que vai depender de para quem estamos falando, deve ser avaliado o contexto e histórico do indivíduo. Nada adianta se o treino não estiver voltado para o mesmo objetivo. O treino e alimentação devem caminhar juntos”, diz.

Como aliviar dor muscular do pós-treino

Aquela dor muscular que surge após a prática de atividade física pode ser aliviada também com a alimentação. Visando essa funcionalidade, Marília Cabral recomenda o uso de “carboidratos como batata, arroz, pães, tapioca, cuscuz e proteínas com ovos, carnes brancas e vermelhas, alguns alimentos como, beterraba, melancia, frutas vermelhas, açafrão, gengibre”.

Vitaminas

As vitaminas B e D, cromo, magnésio, zinco e iodo estão associados ao metabolismo dos aminoácidos e são indicados na alimentação depois do exercício. Segundo a profissional, eles favorecem a ação da insulina, formação de fibras musculares e síntese proteica.

Marília ressalta que a alimentação balanceada, com alimentos naturais, pode favorecer o indivíduo por completo e ter excelentes resultados. Veja abaixo a recomendação dela sobre onde encontrar essas vitaminas:

Pode-se citar o complexo B, encontradas nas carnes, verduras de folha verde-escura, batata doce, pimentão, banana, beterraba.

Cromo encontrado nas, castanha-do- Pará, tâmara seca, brócolis, tomate, carne vermelha, camarão, ostra, marisco, cogumelo.

Vitamina D, encontrado no, salmão, sardinhas, leite de vaca, ovos, cogumelo shitake.

Magnésio encontrado nas verduras de folhas verde-escuras, sementes, feijões.

Zinco encontrado nas, carne vermelha, espinafre, sementes, feijões.

O Iodo encontrado no bacalhau, iogurte, camarão.

Creatina: pré ou pós-treino?

Legenda: Creatina é um suplemento que pode ser usado como pós-treino Foto: Shutterstock

O uso de suplementação ainda é uma dúvida bastante comum para quem pratica atividade física. A creatina, em específico, há questionamentos se é melhor usada antes ou depois do exercício.

Para Marília Cabral, a melhor opção é usar após o treino e aliado com alimentos fontes de carboidratos e proteínas. “O uso da suplementação de creatina tem como finalidade, aumentar o estoque intramuscular de creatina causando uma saturação na musculatura esquelética, válido lembrar que deve ser utilizado todos os dias, para que ocorra essa saturação”.

Frutas

O consumo de frutas no pós-treino também é uma opção recomendada por profissionais. De acordo com a especialista, as frutas vermelhas são excelentes opções, por atuarem como antioxidantes e combatem os radicais livres. São elas: a melancia, amora, morango, açaí, cereja, dentre outras.

Ela destaca também que banana, manga e laranja são excelentes fontes de vitaminas, minerais e fontes de carboidratos e não devem ser descartadas.

Alongamento pós-treino

Também educadora física, Marília Cabral recomenda que o alongamento após o treino deve ser feito de forma leve, sem forçar muito a musculatura e articulação e de baixa duração de tempo. "Essa prática pode auxiliar na diminuição de dores musculares, pois auxilia no relaxamento da musculatura e tendões. Além do alongamento, pode ser feito um trabalho de liberação miofascial", explica.

Opções práticas

A profissional listou ainda quatro opções práticas que podem ser consumidas depois do exercício. Veja: