Quais os benefícios do amendoim? Especialista ensina como consumir e incluir na dieta

Além de um petisco bastante popular, você sabia que o amendoim pode trazer diversos benefícios para a saúde? O alimento é fonte de proteínas, vitaminas, minerais, tem propriedades antioxidantes e é rico em gorduras saudáveis. Mas será que todo mundo pode consumir? E como incluí-los em dietas?

A nutricionista Alessandra Toffano, especialista em emagrecimento feminino e saúde da mulher, reforça que o amendoim é rico em nutrientes e oferece diversos benefícios à saúde, porém ele possui um alto teor calórico. Uma porção de 28 gramas, que corresponde a aproximadamente uma colher de sopa, pode fornecer cerca de 160 a 200 calorias, dependendo da variedade e do processamento do amendoim.

“Cada grama de gordura fornece aproximadamente 9 calorias, enquanto proteínas e carboidratos fornecem cerca de 4 calorias por grama. Como o amendoim contém uma quantidade significativa de gordura, suas calorias podem se acumular rapidamente, especialmente se consumido em grandes quantidades”, explica.

A especialista afirma que o amendoim pode ser incluído em dietas que visam emagrecer, porém, é importante fazer com moderação e de forma estratégica para controlar o consumo calórico. Veja a seguir três dicas da nutricionista para incluir o alimento e aproveitar os benefícios sem exagerar nas calorias.

Tamanho das porções: o amendoim é calórico, por isso é essencial controlar as porções. Opte por porções menores, como um punhado (cerca de 28 gramas) ou uma colher de sopa, em vez de comer diretamente do pacote, para evitar excessos.

Lanches equilibrados: combine o amendoim com outros alimentos nutritivos, como frutas frescas, iogurte natural ou vegetais, para criar lanches equilibrados e saciantes. Essa combinação ajudará a controlar a fome e fornecerá nutrientes importantes.

Evite amendoins salgados ou açucarados: opte por amendoins naturais ou torrados sem adição de sal, açúcar ou óleos adicionais. Isso ajudará a reduzir o consumo de sódio e calorias extras.

E quanto se pode comer por dia?

Alessandra ressalta que a recomendação varia de acordo com o objetivo de cada pessoa, as necessidades nutricionais e estado de saúde. De uma forma geral, é sugerido que as porções de amendoim e outras oleaginosas sejam moderadas devido ao alto teor calórico.

Alessandra Toffano Nutricionista “Uma porção típica de amendoim é de cerca de 28 gramas, o que equivale a aproximadamente um punhado ou uma colher de sopa. Esta quantidade geralmente fornece uma boa quantidade de nutrientes, como proteínas, gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais”.

Quem não pode consumir?

A ingestão de amendoim é contraindicada, segundo a nutricionista, para pessoas que possuem certas condições ou alergias específicas. Confira alguns casos em que o consumo pode ser desaconselhado, conforme a profissional:

Alergia ao amendoim: a alergia ao amendoim é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal. Pessoas com alergia ao amendoim devem evitar completamente o consumo de qualquer produto contendo amendoim, incluindo óleos e traços de amendoim em outros alimentos. Os sintomas de alergia ao amendoim podem variar desde coceira e inchaço até reações anafiláticas, que são emergências médicas que requerem atendimento imediato.

Alergia a outras oleaginosas: algumas pessoas alérgicas ao amendoim também podem ter alergia a outras oleaginosas, como castanhas, nozes ou amêndoas. Nesses casos, é recomendado evitar o consumo de todas as oleaginosas.

Histórico de cálculos renais ou problemas nos rins: o amendoim é rico em oxalatos, que podem contribuir para a formação de cálculos renais em algumas pessoas. Indivíduos com histórico de cálculos renais ou problemas nos rins devem limitar o consumo de alimentos ricos em oxalatos, incluindo o amendoim.

Alergia ao látex: pessoas com alergia ao látex podem ter reações cruzadas com o amendoim, já que ambos contêm proteínas semelhantes. É importante que indivíduos com alergia ao látex estejam cientes dessa possibilidade.

Restrições dietéticas específicas: em algumas dietas específicas, como aquelas que restringem o consumo de leguminosas ou grãos, o amendoim pode ser excluído por motivos de preferência ou adequação à dieta.

Benefícios do amendoim

O amendoim é fonte de proteínas, vitaminas, minerais, tem propriedades antioxidantes e é rico em gorduras saudáveis. Alessandra Toffano detalha abaixo os benefícios, veja:

Fonte de proteínas: o amendoim é uma excelente fonte de proteínas vegetais, o que é especialmente benéfico para vegetarianos e veganos que buscam alternativas de origem vegetal.

Rico em gorduras saudáveis: embora contenha gordura, a maior parte é composta por gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas, consideradas gorduras saudáveis que podem ser benéficas para a saúde do coração.

Antioxidantes: o amendoim é rico em antioxidantes, como o resveratrol, que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo e a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.

Fonte de vitaminas e minerais: o amendoim é uma boa fonte de várias vitaminas e minerais essenciais, como vitamina E, niacina, ácido fólico, magnésio, fósforo e potássio.

Quais as diferenças dos tipos de amendoim?

Existem vários tipos de amendoim e, conforme a nutricionista, as diferenças geralmente estão relacionadas à forma como são cultivados, processados e às variedades botânicas. Algumas das principais diferenças, segundo ela, entre os tipos de amendoim incluem:

Amendoim com casca e sem casca : o amendoim com casca é o inteiro com sua casca externa, que precisa ser removida antes do consumo. Já o sem casca é o grão de amendoim descascado e pronto para consumo.

: o amendoim com casca é o inteiro com sua casca externa, que precisa ser removida antes do consumo. Já o sem casca é o grão de amendoim descascado e pronto para consumo. Amendoim torrado e cru : o amendoim torrado passou por um processo de torrefação para realçar seu sabor e aroma. Geralmente, os torrados são mais comuns como lanche. O cru não passou por esse processo e é mais versátil, podendo ser utilizado em diversas preparações culinárias.

: o amendoim torrado passou por um processo de torrefação para realçar seu sabor e aroma. Geralmente, os torrados são mais comuns como lanche. O cru não passou por esse processo e é mais versátil, podendo ser utilizado em diversas preparações culinárias. Amendoim salgado e sem sal : alguns amendoins torrados ou embalados como lanches podem ser salgados. O sem sal é uma opção mais saudável, pois contém menos sódio.

: alguns amendoins torrados ou embalados como lanches podem ser salgados. O sem sal é uma opção mais saudável, pois contém menos sódio. Amendoim japonês : é uma variedade específica de amendoim com uma fina camada de massa crocante e temperada, popular como aperitivo em alguns países.

: é uma variedade específica de amendoim com uma fina camada de massa crocante e temperada, popular como aperitivo em alguns países. Amendoim com açúcar : algumas variações de amendoim podem ser cobertas com açúcar ou xarope, o que aumenta seu valor calórico e teor de açúcar.

: algumas variações de amendoim podem ser cobertas com açúcar ou xarope, o que aumenta seu valor calórico e teor de açúcar. Amendoim espanhol : é uma variedade de amendoim de tamanho menor e sabor mais intenso. Também conhecido como amendoim runner, é comumente usado na produção de manteiga de amendoim nos Estados Unidos.

: é uma variedade de amendoim de tamanho menor e sabor mais intenso. Também conhecido como amendoim runner, é comumente usado na produção de manteiga de amendoim nos Estados Unidos. Amendoim valência: é outra variedade de amendoim, geralmente maior e com três ou mais grãos por casca.

Qual a melhor forma de consumir o amendoim: torrado ou cru?

A nutricionista diz ainda que não exista uma forma melhor de consumir o amendoim, se torrado ou cru, que isso depende das preferências pessoais, necessidades e objetivos nutricionais de cada um. “Ambas as formas têm seus benefícios e podem ser incluídas em uma dieta equilibrada”.