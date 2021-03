5 benefícios do amendoim para a saúde

O amendoim é um dos acompanhamentos preferidos do brasileiro. Em eventos comemorativos, como no São João, ele é presente no pé-de-moleque. No dia a dia, ele é um dos petiscos preferidos para quem gosta de beber cerveja. Com ajuda da nutricionista Fabiana Pontes, selecionamos as perguntas mais recorrentes sobre os benefícios do alimento.

Conheça 5 benefícios do amendoim

1- Faz bem para o cabelo

Por ser rico em gordura de boa qualidade o amendoim também tem uma vitamina lipossolúvel ( Vitamina E). Ele ajuda a manter a qualidade dos cabelos, já que é um poderoso antioxidante.

2- É útil para quem pratica exercícios de musculação

O amendoim é um alimento que fornece muita energia, rico em gordura polinsaturada ajuda a manter os níveis de glicose mais constante, além de ser rico em magnésio e potássio. Ele ajuda a evitar as câimbras e recuperação muscular.

3- Ajuda no emagrecimento

Apesar de ser calórico, o amendoim se consumido moderadamente ajuda na saciedade para as pessoas que querem emagrecer. Um alimento prático e rápido que pode ser consumido em qualquer lugar, além de ajudar a manter os níveis de glicemia no sangue mais estáveis, colaborando para que o individuo sinta menos fome.

4- É bom para a pele

Ele é rico em antioxidantes como a vitamina E, além do resveratrol que ajuda no retardo do envelhecimento.

5- Fortalece a memória

O amendoim ajuda na memória por ser rico em boas gorduras como as polinsaturadas que ajudam na condução dos impulsos nervosos e sinapses. Além de ser rico em complexo B que melhorar a produção da serotonina e ajudar no desempenho do sistema nervoso central.

Principais dúvidas respondidas

Quais os benefícios do amendoim branco?

Ele é rico em gorduras insaturadas que ajuda do bom funcionamento do coração. Não tem colesterol é rico em antioxidantes como vitamina E e resveratrol, além de ter um número bom de potássio, magnésio e vitaminas do complexo B. É um alimento bem completo além dos macronutrientes como carboidrato, lipídeos e proteínas.

Diabéticos podem comer amendoim?

Para pacientes com diabéticos, o amendoim, por ser rico em gordura, ajuda no controle glicêmico quando associado com outros alimentos com mais carboidrato. Como uma banana em que você adiciona a pasta de amendoim Isso faz com que o índice glicêmico da banana seja controlado pela associação ao amendoim.

Quais os benefícios do amendoim para os homens?

Por ser rico em zinco e vitamina E, o amendoim está relacionado á qualidade dos espermatozoides e auxilia na produção dos hormônios sexuais.

Pode comer amendoim com aveia?

O amendoim picado ou em pasta, associado á aveia, ajuda na saciedade, redução do colesterol e controle da glicemia sanguínea da refeição.

O consumo de amendoim pode alterar o nível do colesterol?

Por ser rico em gordura vegetal, o amendoim não possui colesterol, sendo muito interessante ser consumido por todas as pessoas. Rico em antioxidantes, protege a saúde cardiovascular e melhora o HDL ( fração do colesterol protetor).

Fabiana Fontes (CRN: 1004934- RJ) é nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É especialista em Gestão de negócios em Alimentação e nutrição estética.