O mês de fevereiro traz duas campanhas voltadas para a saúde: Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja. Embora tratem de doenças diferentes, ambas têm um objetivo comum: alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para doenças crônicas e leucemia, respectivamente.

De acordo com o Ministério da Saúde, as cores escolhidas para essas campanhas remetem à conscientização e ao cuidado com a saúde, reforçando a necessidade de atenção a essas doenças.

Fevereiro Roxo: atenção às doenças crônicas

O Fevereiro Roxo busca alertar a população sobre três doenças: Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Apesar de não terem cura, essas condições podem ser controladas com acompanhamento médico e tratamento adequado, inclusive pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que compromete progressivamente a memória, a linguagem e outras funções cognitivas. Com o tempo, o paciente pode perder a autonomia para realizar atividades diárias e apresentar mudanças de comportamento. A Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz) estima que cerca de 6% dos idosos brasileiros tenham a doença, sendo a principal causa de demência no País.

Fibromialgia

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dores musculares generalizadas e sensibilidade em diversos pontos do corpo. Além da dor crônica, pode causar fadiga intensa, distúrbios do sono e alterações emocionais, como ansiedade e depressão. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), cerca de 3% da população brasileira convive com a doença, sendo mais comum em mulheres.

Lúpus

O lúpus é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis, causando inflamações em órgãos como pele, rins, pulmões e articulações. A forma mais comum e grave é o lúpus eritematoso sistêmico (LES), que afeta aproximadamente 70% dos pacientes diagnosticados. O Ministério da Saúde aponta que a doença atinge principalmente mulheres em idade fértil.

Fevereiro Laranja: combate à leucemia

O Fevereiro Laranja tem foco na conscientização sobre a leucemia, um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue. A doença pode comprometer a produção de células sanguíneas saudáveis, levando a sintomas como fadiga, palidez, febre, manchas na pele, perda de peso e dores nas articulações.

No Brasil, são 10 mil novos casos por ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). A campanha também incentiva a doação de medula óssea, essencial para o tratamento de alguns tipos da doença.

Origem das campanhas

O Fevereiro Roxo surgiu em 2014, criado por médicos de Uberlândia (MG), para conscientizar a população em relação ao lúpus, ao Alzheimer e à fibromialgia. Desde então, foi adotado por diversos estados e municípios, incluindo Roraima, onde se tornou parte do calendário oficial.

Já o Fevereiro Laranja foi reconhecido oficialmente em 2019, quando a cidade de São Paulo instituiu a campanha por meio da Lei nº 17.207.

A importância da conscientização

A campanha de Fevereiro Roxo e Laranja reforçam a necessidade de informação e diagnóstico precoce. No caso das doenças crônicas, o tratamento adequado pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Já para a leucemia, a detecção rápida e a doação de medula óssea podem ser decisivas para a cura.

A conscientização é essencial para ampliar o acesso ao tratamento e incentivar o cuidado com a saúde.

*Estagiária sob a supervisão do editor Felipe Mesquita