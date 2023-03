Especialista dá dicas de como ganhar peso de forma saudável

O ganho de peso, aparentemente, pode não ser uma realidade para boa parte da população, porém existe um público que necessita “engordar de forma saudável”. Para identificar essa realidade, profissionais de saúde analisam parâmetros como o Índice de Massa Corporal (IMC) e avaliação do percentual de gordura e massa muscular.

O nutricionista Alysson Brito explica que o baixo peso pode estar relacionado a má nutrição e alterações metabólicas que precisam ser diagnosticadas e tratadas, por isso, há uma análise dos parâmetros citados acima para definir a necessidade de ganho de peso. Para haver esse aumento, o profissional diz que há várias formas como ganho de gordura, massa muscular e hidratação.

Alysson Brito Nutricionista “O aumento do peso gorduroso não é o mais recomendado devido todas as alterações que aumento dos tecidos gordurosos podem causar como alterar o perfil glicólico (descontrole da glicemia e insulina levando o aparecimento hiperglicemia, hipoglicemia e diabetes tipo II), descontrole dos níveis de colesteróis trazendo prejuízos para saúde cardiovascular, alterações no sistema endócrino e neurotransmissores que acabam estimulando o aumento de peso”.

O especialista detalha que o ganho de peso de forma saudável está relacionado ao aumento da massa muscular, pois este é benéfico para “as funções fisiológicas por trabalhar como um regulador do equilíbrio corporal, melhorando o metabolismo e ajudando no aumento da performance esportiva”.

Para se chegar a este ganho de peso, Alysson recomenda que o paciente dê preferência a alimentos naturais, evite ultraprocessados ricos em gorduras saturadas e conservantes e faça tudo de forma gradual. “Sempre buscando associar a alguma atividade física que estimule o aumento muscular. É natural o ganho de um pouco de gordura no processo de ganho de peso, mas sem se sobressair o ganho de massa muscular”.

O que comer?

O nutricionista destaca que é necessário utilizar alimentos que aumentem o consumo calórico diário, mas sem ser os que possuem baixa qualidade como frituras, excesso de farinhas e açúcar nas preparações.

“Utilizar uma grande variedade de alimentos é uma boa forma de aumentar o consumo calórico diário: arroz, macarrão, pães integrais, aveia, granola, mel, banana, abacate, azeite, para de amendoim, queijo, iogurte, carne, frango, peixe e entre outros”.

O foco, segundo ele, deve ser na quantidade de alimentos que promovam um superavit energético, pois assim o paciente vai conseguir armazenar energia, ganhar peso e aumentar a massa muscular. Nesse processo, o consumo de proteínas é importante, no entanto, não é o ponto principal, conforme Alysson.

“As proteínas são bem importante no ganho massa muscular porque fazem parte da recuperação do tecido após o treino e promovem o crescimento muscular junto com o superávit enérgico. Porém, ela não é ponto principal do processo de ganho peso porque utilizamos grama de proteína por quilo de indivíduo, fazendo essa relação facilmente é possível fazer essa adequação”, explica.

Como consumir?

O especialista indica o fracionamento das refeições como um ótimo aliado da estratégia de ganho de peso. Isso, porque, é necessário nesse tipo de dieta o aumento do consumo total de calorias e refeições de grandes volumes podem acabar causando desconforto gastrointestinal e reduzindo a adesão ao plano alimentar proposto.

Alysson também destaca que refeições líquidas ou pastosas são formas positivas de se obter esse consumo calórico desejado.

Vitaminas e suplementação

Em relação à suplementação, ele afirma ser comum a utilização de vitaminas do complexo B, pois estas têm o efeito de aumentar a fome em algumas pessoas. “Outros suplementos muito utilizados são os hipercalóricos e barras de cereais hiperproteicas que são conhecidas como subestações de refeições. Qualquer suplemento que pode ser usado deve ser prescrito mediante uma análise clínica”.

O que pode causar?

Alysson Brito explica que a dificuldade de ganhar peso pode estar relacionado ao metabolismo acelerado, pois a pessoa apresenta dificuldade de armazenar energia, a alterações metabólicas como hipertiroidismo, que causa um aumento do metabolismo, e excesso de atividade física.

7 dicas

O nutricionista litou ainda sete dicas para quem necessita ganhar peso.

Faça dos alimentos naturais a sua base alimentar; Não pule as refeições; Treino de força é um bom aliado; Não se compre com os outros; Tenha consistência; Mantenha uma hidratação; Não exagere nos treinos aeróbicos.