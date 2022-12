Comer durante o treino? Saiba para quem a refeição é indicada e o que consumir

Você é daqueles que sente fome no meio do exercício ou consegue treinar de boas? Apesar dessa refeição não aparentar ser comum, a alimentação durante o treino pode ser prescrita por um profissional e indicada para quem busca hipertrofia ou até mesmo emagrecer. O tipo de atividade, intensidade e duração são pontos que o nutricionista vai observar na hora de recomendar ou não esse lanche.

Segundo Alexandre Danton, nutricionista e mestre em nutrição e saúde, o intratreino é indicado para quem pratica atividade esportiva regular (de alta intensidade) e que possua uma sessão de treino prolongada.

“Normalmente, a recomendação de alimentar-se durante o treino está mais relacionada ao treino em si. Contudo, os benefícios da alimentação durante o treino podem ser aproveitados tanto para aqueles que querem ganhar massa ou perder gordura”, detalha.

O especialista explica que, para prescrever tal lanche, os profissionais devem considerar a modalidade praticada, a intensidade, o tempo de duração do treino e as refeições feitas antes e depois do exercício. Se com tudo isso, é recomendado se alimentar durante o treino, então, o que é mais indicado comer?

Alexandre Danton recomenda os carboidratos simples e, conforme ele, normalmente em forma líquida. “O tipo mais comum de carboidrato simples para essa utilização é a glicose. Nosso corpo utiliza a glicose como a maior fonte de energia e, uma vez consumida durante o treino de maneira adequada, irá auxiliar para manter a energia, minimizar a fome durante o treino e prevenir a perda de massa magra durante o treino”.

O profissional diz a maltodextrina é o suplemento alimentar mais recomendado por nutricionistas para ser consumido ao longo da atividade física. Os benefícios de fazer essa refeição, segundo o especialista, é que ela ajuda a aumentar a energia durante o treino, previne a perda de massa muscular e reduz a fome durante a prática da atividade física.

Sobre o encaixe dessa alimentação ao longo do exercício, Alexandre afirma que “na maioria dos casos a utilização começa logo junto ao começo do exercício, com ingestão regular controlada por espaço de tempo durante o decorrer do treino”.

Outra dúvida que surge para quem faz o intratreino é se essas pessoas podem fazer a refeição pós-treino. O nutricionista diz que sim e detalha que “nosso corpo consegue ‘trabalhar melhor’ com a energia que consumimos em até 1 hora após o treino, recuperando melhor nossos estoques de energia. Contudo, após esse tempo, também não há problema algum em fazer a sua refeição pós-treino”.

De acordo com o especialista, essa refeição pós-treino deve ser rica em nutrientes como carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, pois estes serão bem aproveitados pelo organismo.

Suplementos são indicados no intratreino?

Algumas vezes, acreditamos que o melhor para consumir durante o exercício seja suplementos como o whey protein, porém, o nutricionista ressalta que não há uma recomendação em relação a isso e explica que no decorrer do treino é necessário ingestão de alimentos de digestão rápida.

“O Whey protein é um suplemento alimentar rico em proteína. A proteína, por sua vez, não é digerida tão rapidamente quanto o carboidrato simples. Durante o treino precisamos de digestão rápida! Logo, uso de whey durante o treino poderá gerar empachamento, gases, refluxo ou outro desconforto gástrico”.

Para quem não é indicado?

O profissional detalha que quem possui refluxo, gastrite, síndrome do intestino irritável ou outras doenças que afetem o sistema gastrointestinal devem ter sua alimentação rigorosamente acompanhada pelo nutricionista.