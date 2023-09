Glutamina: para que serve, como tomar e benefícios

Você já ouviu falar em glutamina? O nome, para alguns, pode remeter a um suplemento prescrito por médicos ou nutricionistas, mas, na verdade, a substância é um aminoácido condicionalmente essencial produzido pelo corpo humano. A glutamina é benéfica para o organismo e também pode ser encontrada em alguns alimentos.

Segundo a nutricionista Bruna Carvalho, especialista em nutrição esportiva, a glutamina é considera um aminoácido condicionalmente essencial, porque o organismo consegue produzi-lo em quantidades suficientes. “Além da glutamina produzida no organismo, ela pode ser encontrada nos alimentos, principalmente nos de origem animal (carnes, ovos) assim como na forma de suplemento”.

Este aminoácido é utilizado como fonte de energia para as células intestinais e auxiliam na recuperação da mucosa, na recuperação muscular e é fundamental na produção de células do sistema imunológico.

A nutricionista explica que o maior benefício da glutamina é na melhora da função intestinal, pois o aminoácido é fonte de energia para o enterócito. Outro fator positivo associado à substância está na melhora da imunidade em alguns pacientes. “Reduzindo risco de infecções em pacientes internados, imunodeprimidos e atletas de alta intensidade”, diz.

Para quem a glutamina é indicada?

Bruna Carvalho afirma que a maioria das pessoas não possui necessidade de suplementar a glutamina, “devido ao fato do corpo humano produzir e de ingerir alimentos fontes de proteína animal”.

De acordo com a especialista, o consumo da glutamina é indicado para atletas de alta intensidade, pessoas com doença inflamatória intestinal e/ou que sofrem com constipação ou diarreia, imunodeprimidos, em tratamento com antibióticos e outros medicamentos que danificam a mucosa intestinal, além de pacientes pós-cirúrgicos. Como tomar?

A dose indicada, segundo ela, varia de 5 a 10g, dependendo da situação.A recomendação da nutricionista é que seja ingerida em jejum, após o treino ou antes de dormir. “Não tomar junto com as refeições principais”.

Glutamina e atividade física

A relação da glutamina com a melhora da performance de quem pratica atividade física não está comprovada cientificamente. Bruna ressalta que ainda não há evidências que liguem o aminoácido a melhora no desempenho ou no ganho de massa muscular.