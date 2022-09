Azeite, óleo, manteiga ou margarina: qual é o mais saudável?

Azeite, margarina, manteiga ou óleo. Você já se perguntou qual dos produtos é mais saudável? Essa dúvida é bastante comum e a resposta pode variar conforme a utilização da substância e até mesmo do investimento que você pode fazer na hora de adquirir tais produtos.

A nutricionista Guinever Duque, pós-graduada em nutrição esportiva, clínica e estética, explica que, antes de saber qual é mais saudável, o ideal é entender como as gorduras monoinsaturadas e poliisaturadas atuam no organismo quando comparadas às gorduras saturadas.

“As primeiras [gorduras monoinsaturadas e poliisaturadas] possuem seus benefícios para a saúde comprovados, como a melhora dos níveis de HDL, (conhecido como “colesterol bom”) e diminuição do LDL (conhecido como 'colesterol ruim'), diminuição do risco de doenças cardiovasculares e melhora na sensibilidade à insulina, hormônio responsável pela redução da glicemia, promovendo a entrada de glicose nas células”.

Ela reforça que ao compreender os benefícios das gorduras mono e poliinsaturadas apresentam diante das saturadas é mais fácil entender as fontes de gorduras mais saudáveis para se mantar na rotina.

“Em 100g de azeite de oliva extravirgem, encontram-se, em média, apenas 14g de gorduras saturadas, sendo que, a maior parte do azeite, é composta por gorduras monoinstaturadas. A manteiga possui um elevado teor gorduras saturadas, em 100g, aproximadamente 51g correspondem às gorduras saturadas. Seu consumo excessivo influencia negativamente na saúde, gerando um estado pró-inflamatório e um desfecho ruim em relação ao perfil lipídico”, detalha.



Além disso, a especialista afirma que, na hora de escolher a melhor fonte de gordura para se manter na rotina e no preparo dos alimentos, deve-se considerar também o ponto de fumaça e o perfil lipídico (entenda mais sobre isso a seguir).

Desta forma, os mais indicados, segundo ela, são o azeite de oliva extravirgem ou o óleo de canola. “Depois, temos o óleo de girassol, milho ou de soja, com diferenças muito pequenas entre eles, portanto, você pode escolher a opção mais acessível para o seu bolso, o mais importante será manter um consumo com moderação”.

Melhor opção na hora de cozinhar

Quando se pensa em utilizar essas gorduras para preparo de refeições em que é preciso fritá-las ou aquecê-las, a nutricionista destaca que é preciso entender sobre o ponto de fumaça de cada opção. Segundo ela, a melhor fonte de gordura para cozinhar, será aquela que apresenta tanto um ponto de fumaça mais alto, quanto uma boa resposta ao perfil lipídico no nosso organismo.

Guinever Duque Nutricionista “Os óleos e gorduras possuem diferenças quanto a tolerância à temperatura, de forma que, quando ultrapassamos o limite para cada um, ocorre uma modificação na estrutura dos ácidos graxos dos lipídeos, o glicerol é separado dos ácidos graxos e é desidratado, originando, posteriormente, a acroleína, que pode ser prejudicial à saúde e se caracteriza por uma fumaça de cor clara que emana do óleo aquecido”.

O ponto de fumaça é então o valor crítico que cada substância possui ao ultrapassar a temperatura específica para ela. A especialista afirma que a manteiga apresenta a temperatura máxima aconselhável em 110° e a temperatura crítica (ponto de fumaça), em 150°. Enquanto isso, o azeite apresenta sua temperatura máxima aconselhável em 180° e a temperatura crítica em 220°.



“Considerando o ponto de fumaça e os benefícios que o azeite apresenta com relação à manteiga, ele é a melhor opção para fritar os alimentos, dentro dessa margem de temperatura citada”, diz.

Veja a seguir os pontos de fumaça:

Óleo de soja 226 – 232°

Óleo de girassol 226 – 232°

Óleo de algodão 218 – 228°

Óleo de canola 213 – 223°

Óleo de milho 204 – 212°

Banha 185 – 213°

Manteiga/Margarina 120 - 150°

Azeite de oliva 200 – 220°

Sobre o perfil lipídico, ela explica que os melhores são aqueles que apresentam uma menor quantidade de gordura saturada. Veja lista a seguir:

Óleo de canola: apresenta apenas 6% de gorduras saturadas e 61% de gorduras monoinsaturadas;

Azeite de oliva extravirgem: apresenta baixo teor de gorduras saturadas e a maior parte de gorduras monoinsaturadas;

Óleos de soja, de girassol, de algodão e de milho: apresentam a maior parte de gorduras poliinsaturadas, mas ainda assim, apresentam apenas 18, 17, 26 e 13% de gorduras saturadas, respectivamente;

Banha de porco: possui cerca de 40% de gorduras saturadas;

Manteiga, cerca de 51% de gorduras saturadas;

Margarina, apesar de possuir apenas cerca de 15% de gorduras saturadas, apresenta um baixo ponto de fumaça, não sendo uma opção tão bacana para o preparo de alimentos aquecidos.

Manteiga ghee é mais saudável?

Os benefícios da manteiga ghee para afirmar se ela é uma opção mais saudável ainda são controversos, conforme a profissional. Guinever avalia que seriam necessários mais estudos randomizados e com melhor qualidade metodológica para uma definição mais certeira.

"Alguns estudos que compararam a ghee com óleos hidrogenados e não hidrogenados, mostraram que a ghee provocou redução dos triglicerídeos. Outro estudo que comparou a manteiga ghee junto ao óleo de coco e de palma a outros óleos (óleo de soja, gergelim, mostarda e girassol) demonstrou que todos estes exibiram atividades hipolipidêmicas, mas entre eles não houve diferenças significativas no perfil lipídico", diz.

A profissional lembra que a manteiga ghee é um óleo puro, sem sal e lactose, extraída da manteiga . Ela é formada apenas pela gordura do leite (manteiga clarificada) e água. As partes sólidas são removidas com a fervura da manteiga em fogo baixo por determinado período de tempo.

Manteiga da terra x azeite

O uso de manteiga da terra, de acordo com a nutricionista, não pode ser considerado mais saudável do que o de azeite. Guinever explica que o produto é derivado do leite, como a manteiga tradicional, por isso, o tipo de gordura predominante nela é a saturada e deve ser consumida com moderação.

“A manteiga da terra, ou manteiga de garrafa, é obtida através do batimento e fusão do creme de leite, pela eliminação quase total da água. Ela é apresentada na forma líquida a temperatura ambiente”, esclarece.



Ainda sobre o consumo de manteiga, a profissional destaca que por ter um baixo ponto de fumaça, ela é menos prejudicial se for consumida de forma natural do que aquecida.

Azeite e dieta

O azeite de oliva, principalmente da versão extravirgem, também é um grande aliado da saúde do coração e, conforme a profissional, está entre os alimentos fundamentais para uma dieta saudável. Segundo ela, os benefícios são comprovados cientificamente.

“É uma fonte rica em vitamina E e antioxidantes como o caroteno e polifenóis, que são responsáveis por combater os radicais livres, que envelhecem as nossas células. Dessa maneira, as propriedades do azeite de oliva têm efeito protetor contra uma série de doenças degenerativas”.