Para que serve a taurina? Especialista lista benefícios

Uma substância bastante presente no organismo e que vem ganhando bastante relevância nos últimos tempos é a taurina. Além de ser produzida pelo próprio corpo, ela pode ser encontrada em alguns alimentos e traz diversos benefícios para a saúde, ajudando até na recuperação muscular devido às propriedades anti-inflamatórias.

A nutricionista Fabiana Fontes, especialista em saúde da mulher e nutrição esportiva, explica que a taurina é um aminoácido, ou seja, proteína em sua menor forma, que o corpo produz no pâncreas, rins e fígado, porém é considerado não essencial.

Além de ser fabricado pelo nosso próprio corpo, o nutriente pode também ser encontrado em alguns alimentos de origem animal, como frango, carne vermelha, frutos do mar, e, em menor concentração, em leguminosas, como o feijão.

A especialista afirma que a taurina traz inúmeros benefícios para o indivíduo, podendo ser prescrita para “melhorar desempenho cognitivo, melhorar recuperação muscular por ser um anti-inflamatório, ajudar na quebra de gordura por melhorar a produção dos sais biliares, principalmente para aquelas pessoas que retiraram a vesícula. Ela também tem benefícios no envelhecimento celular por ser antioxidante”.

Veja a seguir os benefícios listados por Fabiana:

Sobre a utilização da taurina para melhorar o desempenho em atividades físicas, a nutricionista afirma que mais estudos precisam ser feitos. No entanto, é visto que o nutriente tem melhorado a recuperação após o exercício físico por ter efeito anti-inflamatório.

A taurina pode ser uma opção de suplementação, segundo a nutricionista, para pacientes com doenças crônicas como diabetes, problemas cardiovasculares e hipertensão. Ela justifica que a substância é um poderoso antioxidante e pode melhorar a resposta e combate aos radicais livres.

A especialista também sugere usar a suplementação da taurina para a concentração e melhora cognitiva para as pessoas que sentem fadiga mental ou cansaço mental.

“Alguns estudos científicos mostram que a suplementação de 500 mg - 3 x ao dia, teve uma ótima resposta no stress oxidativo, melhorando a concentração de enzima que ajudam na detoxificação como a SOD, produzida no fígado. Na concentração de 2 gramas por dia, também houve melhora no sistema cognitivo, fertilidade e doenças crônicas, porém como toda suplementação a individualidade biológica é soberana. Sempre vai variar de indivíduo para outro e dos seus objetivos e estado clinico”, diz a nutricionista sobre a quantidade ideal.